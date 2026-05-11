Si vous cherchiez une veste de printemps pour tous les jours qui ne coûte pas les yeux de la tête, vous l’avez trouvée.

Avec son empreinte carbone exemplaire et ses matériaux robustes, la Didriksons Dario est un excellent choix pour les journées printanières.



Didriksons est une marque suédoise fondée en 1913, réputée pour ses vestes imperméables et coupe-vent. À l’origine, l’entreprise fabriquait des vestes pour les pêcheurs, mais elle s’est depuis diversifiée pour se spécialiser dans de nombreux vêtements d’extérieur fonctionnels.

Nous avons porté l’une des vestes imperméables Dario de la marque (il existe l’équivalent Varja pour les femmes) et elle s’est avérée parfaite face aux changements de saison ces dernières semaines. Il y a eu des tempêtes là où je vis le week-end dernier, ainsi qu’une pluie diluvienne — malgré un soleil radieux plus tôt dans la journée. C’est précisément pour ces extrêmes printaniers que cette veste est idéale, et qui plus est, elle est relativement abordable à 120 €.



Didriksons annonce une protection de 15 000 mm de colonne d’eau, rester au sec n’a donc pas été un problème, même sous de fortes pluies. Comme on peut s’y attendre, elle dispose de poches intérieures et extérieures standard avec des zips déperlants, d’un protège-menton, d’une capuche réglable à visière, d’un cordon de serrage confortable à l’ourlet et de poignets élastiques.



L’une des caractéristiques clés de cette veste légère (520 g) est l’EcoLactam — un nylon développé par Fibrant utilisant le composé organique caprolactame, testé pour la première fois il y a deux ans. Ce matériau sans PFAS est extrêmement durable tout en ayant une empreinte carbone bien plus faible que les matériaux de vestes conventionnels. Didriksons affirme que ce procédé réduit les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 70 % par rapport au nylon classique. C’est donc un excellent choix « vert ».

La Dario est disponible dans une large gamme de tailles, du XS au 3XL, avec une coupe droite. Mon modèle est de couleur « pollen jaune ». Je pense qu’il pourrait être plus vif, mais toutes les finitions sont plutôt sobres — le « vert mousse foncé » est d’ailleurs l’un de mes préférés. On y trouve également des zones réfléchissantes, tandis que le logo reste discret.

Dans l’ensemble, la Didriksons Dario est une veste extrêmement confortable à posséder et à porter. Bien qu’elle ne soit pas adaptée aux froides journées d’hiver, elle est idéale pour toutes les situations où le temps risque d’être inclément.