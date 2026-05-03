Formule 1 : Une Tudor Black Bay Chrono pour le Grand Prix de Miami

La nouvelle Tudor Black Bay Chrono « Carbon 26 » est un chronographe en édition limitée inspiré de la Formule 1, qui pourrait bien être votre prochaine montre préférée.

À l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Miami, Tudor a dévoilé la Black Bay Chrono « Carbon 26 », une montre en édition limitée inspirée de la voiture de Formule 1 Visa Cash App Racing Bulls de 2026.

Seuls 2026 exemplaires seront produits. Chacun est numéroté individuellement sur le fond du boîtier. Cette montre est un hommage direct à la voiture de course VCARB 03. Le détail le plus marquant ? Une touche de jaune sur le cadran, tirée directement du capot moteur de la voiture. Cela donne à la pièce un caractère très sportif.

Le boîtier de 42 mm est entièrement fabriqué en fibre de carbone. C’est également le cas de la lunette tachymétrique fixe. Même les embouts qui relient le bracelet hybride au boîtier sont en fibre de carbone. Le cadran est bombé et « blanc course », avec des sous-compteurs en fibre de carbone et un guichet de date à 6 heures.

Les aiguilles emblématiques « Snowflake », signature de Tudor depuis 1969, sont soulignées de noir et remplies de matière luminescente pour une excellente lisibilité.

À l’intérieur se trouve le calibre chronographe Manufacture MT5813. Il est certifié par le COSC, offre une réserve de marche de 70 heures et est doté d’une roue à colonnes et d’un embrayage vertical. Tudor applique des normes plus strictes que celles exigées par le COSC, avec une variation de seulement -2/+4 secondes par jour sur la montre entièrement assemblée.

Les pilotes Tudor Liam Lawson et le rookie Arvid Lindblad porteront la montre pendant la saison 2026 de Formule 1, à l’occasion de son lancement au Grand Prix de Miami ce week-end. C’est la deuxième année consécutive que Tudor produit une édition Carbon liée à l’équipe Visa Cash App Racing Bulls. Le modèle « Carbon 25 » de l’année dernière était excellent, mais le « Carbon 26 » est encore plus percutant (bien que mon modèle absolu reste le cadran écaille de tortue conçu pour le Grand Prix des États-Unis).

Cette Black Bay Chrono « Carbon 26 » est disponible dès maintenant au prix de 7920 €