La nouvelle fonctionnalité de Google vous permet d’habiller un avatar virtuel avec vos propres vêtements

Scannez vos véritables vêtements et faites des associations sans effort.

Fatigué de regarder votre garde-robe en ayant l’impression qu’elle vous a trahi ? La nouvelle fonctionnalité de garde-robe intelligente de Google Photos, propulsée par l’IA, est là pour vous aider (si vous utilisez un téléphone Android, bien sûr).

Déployée cet été, cette fonctionnalité vise à transformer votre pellicule en styliste personnel. Elle fonctionne en scannant votre bibliothèque de photos pour identifier les vêtements que vous avez portés par le passé, puis organise ces articles dans une garde-robe numérique dédiée.

À partir de là, vous pouvez commencer à composer des tenues directement dans l’application. Associez des pièces, enregistrez des combinaisons dans des planches d’inspiration pour différentes occasions, ou partagez-les avec vos amis si vous êtes du genre à demander l’avis de votre entourage pour vous habiller.

Et oui, des essayages virtuels sont également disponibles. Google affirme que vous pourrez prévisualiser des tenues sur un avatar numérique avant de vous habiller, ce qui vous donne une idée approximative de ce que donneront les associations sans avoir à vous changer complètement.

Il est encore trop tôt pour dire s’il s’agit simplement d’un énième gadget lié à l’IA ou d’une véritable innovation utile. Étant donné que mon dressing a la même profondeur que celui d’un personnage des Simpson, cela ne me sera probablement pas d’une grande utilité. Mais si vous possédez une collection impressionnante de vêtements et que vous souffrez souvent de la paralysie du choix, cela vaut peut-être la peine d’essayer.

Intéressé ? Google indique que la fonctionnalité « Wardrobe » (Garde-robe) arrivera d’abord sur Android cet été, avant d’être proposée sur iOS plus tard.