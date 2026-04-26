Le nouvel outil vocal IA de Nothing pourrait rendre votre clavier obsolète

Essential Voice promet une dictée plus propre, un formatage intelligent et une traduction en temps réel.



Le Nothing Phone (4a) figure fièrement dans notre liste des meilleurs smartphones, et voilà que l’entreprise vient de dévoiler un nouvel outil de transcription boosté à l’IA — baptisé Nothing Essential Voice — qui promet de transformer votre manière d’envoyer des messages.

Sur le fond, cette fonctionnalité est conçue pour générer des messages de manière bien plus simple et fluide que de tapoter sur un clavier virtuel. La dictée vocale existe certes depuis des années, et les solutions d’IA ne manquent pas. Alors, qu’est-ce que l’annonce de Nothing apporte de nouveau ? Pour commencer, au lieu de transcrire chaque « euh », « hum » ou pause gênante, l’outil nettoie votre élocution au fur et à mesure que vous parlez. Il supprime les mots de remplissage et resserre vos phrases pour obtenir un résultat qui correspond vraiment à ce que vous vouliez dire. Il peut également formater automatiquement vos paroles en structures organisées : listes, étapes ou notes claires.

Traduction et personnalisation

Nothing Essential Voice prend également en charge plus de 100 langues avec détection automatique et propose une traduction à la volée. Cela signifie que vous pouvez parler en français et voir vos mots s’afficher instantanément dans une autre langue. Vous pouvez aussi choisir des variantes régionales, un détail appréciable si vous accordez de l’importance aux différences d’orthographe ou de formulation.

Par ailleurs, vous pouvez créer des raccourcis personnalisés pour les expressions que vous utilisez souvent — qu’il s’agisse de corriger une majuscule spécifique ou d’associer des informations utiles à des mots-clés. Si vous mentionnez votre restaurant préféré, par exemple, Essential Voice peut insérer automatiquement son adresse et un lien.

La confidentialité au cœur du projet

Nothing tient également à rassurer sur la vie privée. Essential Voice ne s’active que lorsque vous choisissez de l’utiliser et n’écoute pas en arrière-plan. L’audio est chiffré et traité sur les serveurs de Nothing (via le modèle Gemini 3 Flash), puis le texte final est renvoyé vers votre appareil. L’entreprise affirme qu’aucun enregistrement n’est conservé.

Disponibilité

S’il est encore trop tôt pour dire si Nothing Essential Voice sera à la hauteur de ses promesses, vous pouvez déjà essayer l’outil s’il vous intéresse. Le déploiement commence dès maintenant sur le Nothing Phone (3). Le support pour le Phone (4a) Pro est attendu plus tard ce mois-ci, suivi du Phone (4a) classique au début du mois de mai.