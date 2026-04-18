Le Communicateur de Star Trek réinventé en montre de luxe

Le légendaire communicateur de Star Trek a été réimaginé sous la forme d’une montre-bracelet de prestige. La montre Hautlence Retrovision ’64, limitée à seulement trois exemplaires, affiche un prix de 165 000 $.



L’horloger suisse de luxe Hautlence a dévoilé le garde-temps Retrovision ’64, un hommage très haut de gamme au dispositif portatif de Star Trek. Présentée lors de l’événement Watches & Wonders 2026, cette montre mécanique propose un clapet escamotable et une grille perforée similaires à l’appareil utilisé par le capitaine Kirk et son équipage, apparu pour la première fois dans la série originale en 1964. D’où son nom, rendant hommage à ce « symbole de la science-fiction des années 1960 ».

Cet étrange appareil dispose d’un affichage des heures horizontal et d’un cadran unique pour les minutes avec un mécanisme apparent. Les porteurs verront l’indicateur des heures basculer à l’instant précis où le cadran des minutes revient à zéro. Ce système est appelé « module d’heures sautantes rétrogrades linéaires » et a été développé en collaboration avec l’horloger suisse Agenhor.

« Les années 1960 étaient l’ère de la conquête spatiale, des premiers satellites et des rêves d’exploration interstellaire. Dans les salons du monde entier, les téléviseurs diffusaient des aventures où des humains voyageaient à travers les galaxies à bord de vaisseaux élégants, communiquant via de petits appareils portables qui semblaient tout droit sortis du futur », a déclaré l’entreprise dans un communiqué de presse.



Une exclusivité intergalactique

La Retrovision ’64 est limitée à seulement trois pièces au total, ce qui en fait un objet extrêmement exclusif avec un prix à l’avenant. Elle coûtera 165 000 $ (environ 155 000 €), s’adressant ainsi aux “Trekkies” les plus passionnés et fortunés.

Il s’agit du troisième volet de la série Retrovision :

– Retrovision ’47 (2024) : Inspirée par les radios à transistors.

– Retrovision ’85 (2025) : Inspirée par la robotique japonaise.

– Retrovision ’64 (2026) : L’hommage actuel à Star Trek.

Caractéristiques de la montre :

• Mouvement : Mécanique à remontage automatique.

• Réserve de marche : 72 heures.

• Composition : 239 composants et 39 rubis.

• Matériaux : Boîtier en titane grade 5 avec verre saphir protégeant les composants internes précieux.