Panerai lance cinq nouvelles Luminor à Watches and Wonders 2026 – incluant une réserve de marche de 31 jours, une première mondiale

Panerai revient à ses racines lors de Watches and Wonders 2026, avec cinq nouvelles Luminor qui célèbrent le passé militaire de la marque.

Panerai a dévoilé cinq nouvelles montres au salon Watches and Wonders 2026. Ces cinq modèles sont des montres-outils à remontage manuel, ancrées dans l’héritage militaire de la manufacture. La collection s’inspire directement de l’histoire de Panerai en tant que fournisseur de la Marine royale italienne. Bien avant que « montre-outil » ne devienne un terme marketing, Panerai fabriquait des instruments de plongée pour les commandos de la marine italienne. Ces dernières créations sont une véritable lettre d’amour à cette époque.



Le clou du spectacle : la Luminor 31 Giorni

La pièce phare est la Luminor 31 Giorni PAM01631. C’est la première montre de l’histoire de Panerai à offrir une réserve de marche massive de 31 jours. Ce n’est pas une faute de frappe : remontez-la une fois, et elle fonctionne pendant un mois entier. Cet exploit a nécessité sept ans de recherche par le Laboratorio di Idee, l’équipe de R&D interne de Panerai. Le nouveau mouvement P.2031/S atteint cette autonomie extraordinaire grâce à quatre barillets abritant un total de 3,3 mètres de ressort de barillet.

Seulement 128 tours de couronne suffisent. Un système ingénieux de limiteur de couple assure une précision constante tout au long de la période, limitant la fenêtre de fonctionnement à 31 jours fiables sur un total théorique de 36. Après 31 jours, le mouvement s’arrête automatiquement pour se protéger. C’est extrêmement sophistiqué. La montre est logée dans un boîtier de 44 mm en Goldtech, l’alliage or-cuivre exclusif de Panerai, avec un cadran squeletté qui expose ce mouvement hors norme. Il s’agit d’une édition limitée à seulement 200 exemplaires.



Hommages historiques et modèles « Destro »

Plus accessibles, on trouve les Luminor PAM01731 et Luminor Destro PAM01732. Ce sont deux montres en acier de 44 mm animées par le calibre de manufacture P.6000 avec trois jours de réserve de marche. Elles sont des hommages directs à l’emblématique référence 6152/1 des années 1960, dont la géométrie de boîtier “coussin” de 47 mm a été réduite pour la première fois à une taille plus portable de 44 mm.

La PAM01732 est la plus inhabituelle des deux. C’est une « Destro », ce qui signifie que le pont protège-couronne se situe sur le côté gauche du boîtier. À l’origine, cette conception permettait aux plongeurs de la marine de porter la montre au poignet droit, libérant ainsi la main gauche pour manipuler des instruments comme une boussole.



Innovation des matériaux : Brunito et Titane Forgé

La Luminor 8 Giorni PAM01733 introduit un nouveau traitement de surface appelé Brunito. Partant d’un revêtement PVD noir sur l’acier, chaque boîtier est ensuite travaillé à la main avec une technique de brossage directionnel qui révèle progressivement le métal sous-jacent. Le résultat imite l’usure naturelle de l’équipement militaire.

Enfin, deux références de 47 mm redonnent à la Luminor sa taille de boîtier d’origine • La Luminor PAM01735 est une montre en acier poli dotée d’un cadran dégradé ivoire chaleureux. C’est l’interprétation par Panerai de l’effet « cadran tropical » tant prisé par les collectionneurs de vintage.



La Luminor Forged Titanium PAM01629 est une proposition plus radicale et une véritable première pour la marque. Le titane forgé, créé en liant deux grades de titane sous la chaleur et le marteau de forge, produit un motif de surface ondulé unique. Aucun boîtier ne ressemble à un autre. Le résultat est 40 % plus léger que l’acier, d’une beauté saisissante et ne ressemble à rien de ce que Panerai a fait auparavant. Elle est limitée à seulement 100 exemplaires.