Les montres du 100e anniversaire de Tudor sont là – dont une belle surprise

Tudor fête ces cent ans sur le salon Watches and Wonders 2026 de Genève avec six montres qui vont de la plongée néo-vintage aux complications GMT pour grands voyageurs, en passant par un chef-d’œuvre technique en céramique… mais il manque un élément de taille.

Tudor est arrivé à Watches and Wonders 2026 avec l’une des gammes les plus séduisantes que la marque ait jamais présentées.

Black Bay 58 : La reine du bal

La vedette, et sans aucun doute le futur best-seller, est la Black Bay 58. La plongeuse favorite des fans a été entièrement mise à jour avec la certification Master Chronometer du METAS, la norme la plus rigoureuse de l’industrie. Elle est également plus fine qu’auparavant (11,7 mm), bénéficie d’une option de bracelet à cinq maillons et fonctionne désormais avec le calibre MT5400-U offrant 65 heures de réserve de marche. C’est sans doute la meilleure Black Bay 58 jamais fabriquée.



L’arrivée de la Black Bay 58 GMT

Elle est accompagnée d’une toute nouvelle Black Bay 58 GMT. C’est la mise à jour GMT de taille intermédiaire que les passionnés de Tudor attendaient. Le boîtier de 39 mm respecte les proportions classiques de la Black Bay 58, tandis que la lunette bordeaux et noire aux accents dorés rappelle le glamour des voyages aériens des années 1950. La nouveauté ? Elle est désormais disponible sur un bracelet à 5 maillons. Point crucial : elle est aussi certifiée Master Chronometer, propulsée par le MT5450-U avec fonction GMT intégrée. C’est une alternative plus élégante et plus fine à l’actuelle Black Bay GMT de 41 mm, et le résultat est sensationnel.



Black Bay 54 “Blue” et Black Bay Ceramic

La nouvelle la plus excitante pour les collectionneurs est peut-être la Black Bay 54 “Blue”. La ligne 54 est apparue l’année dernière comme la Black Bay la plus fidèle à l’histoire, directement inspirée de la référence 7922 de 1954. Elle reçoit aujourd’hui le traitement qu’elle mérite : un cadran bleu saphir profond et une lunette assortie en “bleu Tudor”. À 37 mm, c’est un objet d’une pureté magnifique.

Tudor repousse également ses limites techniques avec la Black Bay Ceramic. Lancée en 2021, la plongeuse “all-black” gagne un nouveau bracelet entièrement en céramique technique – une prouesse compte tenu de la difficulté de travailler ce matériau. Le boîtier de 41 mm reste noir mat et furtif, animé par le MT5602-U (70 heures de réserve de marche).



La surprise : Le retour de la Tudor Monarch

En dehors des montres de plongée, la Tudor Monarch est la montre la plus surprenante du salon. Ce nom possède un véritable poids historique, ayant figuré dans les catalogues Tudor pendant des décennies. Elle renaît sous la forme d’une montre sport-chic de 39 mm avec un boîtier finement facetté et un cadran chaleureux aux tons papyrus. Le mélange de chiffres romains et arabes lui donne un charme désuet et singulier. Son mouvement, le Calibre MT5662-2U, est unique à ce modèle et présente des finitions traditionnelles (Côtes de Genève, perlage et rotor en or 18 carats).



Rafraîchissement de la gamme Tudor Royal

Enfin, la ligne Tudor Royal bénéficie d’une refonte complète. Trois nouvelles tailles (30 mm, 36 mm et 40 mm) arrivent pour la première fois avec des Calibres Manufacture. La lunette a été redessinée avec des encoches plus nettes, les maillons de bout de bracelet ont été mis à jour pour éviter l’abrasion, et une large palette de couleurs de cadrans en fait la Royal la plus polyvalente jamais proposée. Le modèle de 40 mm gagne une complication jour/date.