Tenways décline son vélo CGO800S en version Wild Berry

TENWAYS vient de dévoiler une édition limitée pour l’un de ses modèles phares : le CGO800S Wild Berry.

Cette nouvelle teinte a été conçue pour insuffler de la personnalité aux trajets citadins. L’objectif de la marque : proposer un vélo électrique qui ne soit pas seulement un outil de transport fiable.

Le CGO800S s’est déjà imposé comme une référence pour les déplacements quotidiens grâce à sa prise en main intuitive et sa grande fiabilité. Qu’il s’agisse de trajets domicile-travail ou de balades de détente le week-end, ce modèle répond aux attentes d’un large public. Cette finition Wild Berry vient sublimer les lignes fluides du cadre sans dénaturer l’ergonomie qui a fait la réputation de ce vélo auprès des navetteurs.

Un confort inspiré du style néerlandais

L’expérience de conduite repose avant tout sur un design ergonomique. Le vélo adopte une position droite, typique des modèles hollandais, ce qui permet une posture naturelle et une meilleure visibilité dans le trafic. Ce choix structurel réduit la fatigue au niveau des poignets et des épaules, rendant les parcours urbains, même prolongés, particulièrement sereins et confortables.

Côté mécanique, le CGO800S mise sur des composants haut de gamme facilitant l’entretien. Il est équipé d’une transmission par courroie carbone Gates, silencieuse et propre, qui remplace avantageusement la chaîne traditionnelle. De plus, l’intégration d’une fourche suspendue SR SUNTOUR permet d’absorber efficacement les chocs liés aux pavés et aux irrégularités de la chaussée, garantissant une stabilité optimale.

Au-delà de l’aspect esthétique, cette édition Wild Berry incarne l’ambition de TENWAYS de rendre le vélo électrique plus désirable et plus central dans les villes européennes. Alliant technologie de pointe et simplicité d’utilisation, ce modèle est proposé à 1999 euros.