New Era et Lacoste réinventent le style golf

Forgé au cœur du sport et façonné par une exigence commune du style et de la performance, Lacoste et New Era collaborent pour dévoiler une collection capsule dédiée au golf contemporain.

Cette collection symbolise un dialogue entre deux marques emblématiques, fusionnant héritage et modernité à travers une vision audacieuse, authentique et résolument axée sur le lifestyle. Les modèles emblématiques 9TWENTY et 9FORTY de la marque New Era se retrouvent au centre de cette collaboration. Avec des visières souples ou structurées, des lignes épurées et un confort optimal, ces pièces sont conçues pour se porter sur le green comme dans la ville. Chaque casquette est fabriquée en sergé de coton offrant une sensation de légèreté et un ajustement parfait.



L’héritage Lacoste revisité avec un twist moderne

Les modèles se distinguent par leurs écussons inspirés de l’héritage Lacoste. Une signature visuelle forte qui allie l’ADN iconique de la marque au crocodile et l’expertise de New Era en matière de casquette. Une invitation à célébrer l’héritage à travers une esthétique contemporaine, sans compromettre le style.

À travers cette collection capsule, Lacoste et New Era partagent la même vision du golf : un sport où confort, silhouette et style sont tout aussi importants que la performance. Une approche moderne et accessible, fidèle à l’esprit des deux marques, qui célèbrent le golf évoluant avec son époque.

La collection sera disponible dans les boutiques Lacoste, sur le site internet Lacoste et chez une sélection de revendeurs. Elle est également disponible sur le site neweracap.eu.