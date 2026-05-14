Distillerie de Fontagard, des whiskies single malt à prix sage

La Distillerie de Fontagard dévoile une nouvelle gamme de whiskies single malt abordable, proposée en grandes surfaces.

Terre, feu, bois… Accessible, sincère et engagée, cette collection inédite élargit le public de la maison tout en préservant l’identité premium qui fait sa réputation. Avec un positionnement attendu en dessous de 30 € dans les rayons, cette gamme s’adresse aux néophytes comme aux amateurs curieux, désireux de découvrir l’expression du savoir-faire charentais à travers une lecture plus directe du single malt.

Avec cette gamme, la Distillerie de Fontagard est accessible, par son positionnement tarifaire et son discours pédagogique. Mais aussi authentique, par son ancrage local et son exigence de fabrication, e responsable, par son engagement environnemental

Élaboré à partir d’orge cultivée dans un rayon de 30 km autour de la distillerie et vieilli en fûts de cognac, TERROIR met en lumière le lien intime entre la maison et son environnement. Cette expression valorise la continuité avec l’histoire régionale et le savoir-faire local. Elle raconte la terre charentaise, le travail agricole et la tradition des chais, dans une interprétation accessible et fidèle à l’esprit Fontagard.

Issu d’une orge en partie locale, associée à une tourbe importée, FUMÉE se distingue par un brassage à froid, une distillation contrôlée et un vieillissement stable en fûts neufs de bourbon, visant à préserver l’équilibre des arômes. Cette référence souligne la précision du travail de distillation et la recherche d’harmonie entre notes fumées, caractère tourbé et nuances boisées et vanillées apportées par le chêne.

Affinée en fûts issus de Saint-Émilion Grand Cru, FÛTS explore l’influence du bois ayant contenu de grands vins de Bordeaux. Cette expression met en avant la diversité aromatique et l’élégance issues de l’affinage, révélant l’impact du vieillissement sur la complexité du profil.