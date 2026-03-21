Les montres connectées Garmin gèrent enfin WhatsApp

Oui, vous pouvez répondre depuis votre poignet, maintenant. Une véritable messagerie arrive enfin sur les wearables Garmin.

Les montres Garmin ont toujours été excellentes pour suivre vos courses, votre sommeil et vos choix de vie douteux – c’est pourquoi elles ont tendance à figurer sur notre liste des meilleurs trackers de fitness. Mais quand il s’agit de répondre aux messages, elles sont à la traîne. Ou du moins, elles l’étaient. Maintenant, Garmin a annoncé une application officielle WhatsApp pour certaines montres intelligentes, vous permettant de lire et de répondre aux messages directement depuis votre poignet.

Contrairement à la simple duplication de notifications avec laquelle les utilisateurs de Garmin sont restés bloqués pendant des années, il s’agit d’une véritable application construite en collaboration avec Meta. Disponible dès maintenant gratuitement via le store Connect IQ, l’application vous permet de consulter les discussions récentes, de lire les messages et de répondre en utilisant un clavier intégré, des emojis ou des réactions rapides.