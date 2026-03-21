Les lunettes intelligentes de Samsung pourraient arriver plus tôt que vous ne le pensez

Les Samsung Galaxy Glasses pourraient être posées sur votre nez plus tard cette année.



La plupart d’entre nous ont déjà investi dans des technologies de base comme les meilleurs casques. Mais les lunettes intelligentes comme les Ray-Ban Meta (en photo ci-dessus) restent moins populaires, utilisées principalement par des passionnés plutôt que d’atteindre un usage grand public. Cela pourrait bientôt changer, avec la sortie des Samsung Galaxy Glasses.

Selon un rapport de SamMobile, les Galaxy Glasses pourraient arriver avec une configuration de caméra de 12 MP, ainsi que des microphones intégrés pour des clichés mains libres et des péripéties d’enregistrement vidéo. Elles auraient également, selon les rapports, des haut-parleurs pour vous permettre de prendre des appels et d’écouter de la musique tout en restant conscient de votre environnement.

Le rapport estime également que les lunettes intelligentes de Samsung pourraient arriver avec une batterie de 245 mAh. Cela ne semble pas beaucoup comparé aux chiffres que nous voyons dans les smartphones, mais dans la catégorie des lunettes intelligentes, c’est raisonnable. On utilise les lunettes intelligentes de Ray-Ban, et l’autonomie de la batterie est assez décente pour fournir des heures de clichés et de vidéos entre les charges ; donc si les rapports sont vrais, nous pourrions attendre des résultats similaires de l’offre de Samsung.

Quant à savoir à quoi ressembleront les lunettes intelligentes de Samsung ? Eh bien, les fuites suggèrent des lunettes de soleil dans de multiples styles et couleurs, avec des partenariats confirmés impliquant Gentle Monster et Warby Parker. Sous le capot, les lunettes intelligentes de Samsung sont pressenties pour fonctionner sous Android XR, avec Gemini s’occupant des tâches d’IA. Cela signifie probablement le mélange habituel d’assistance en temps réel, d’informations contextuelles et de fonctionnalités basées sur la caméra.

Il n’y a pas encore de date de lancement confirmée, et tout cela reste des rumeurs pour le moment. Mais si tout s’avère vrai, Samsung devancera les lunettes intelligentes d’Apple, compte tenu de leur date de sortie estimée pour 2027. Si des entreprises ont de meilleures chances que la plupart d’aider les lunettes intelligentes à devenir grand public, ce sont Apple et Samsung. Cela constituerait certainement une bataille intéressante dans l’arène des lunettes intelligentes. Affaire à suivre.