Le E-SUV Suvea de Diamant, un vélo intelligent doublement récompensé

À l’occasion de son 140ᵉ anniversaire et de son déploiement en France, Diamant dévoile le Suvea, un vélo à assistance électrique de nouvelle génération qui redéfinit les standards du segment E-SUV.

Déjà distingué de deux des plus prestigieuses récompenses internationales (le Eurobike Award 2025, remis lors du salon Eurobike à Francfort, ainsi que le Red Dot Design Award 2025), le Suvea est bien plus qu’un simple vélo, c’est un véritable concept de mobilité urbaine flexible.

Avec le Suvea, Diamant repense en profondeur l’architecture du vélo. Son innovation phare, la Accessory Bar brevetée, permet de transformer en quelques minutes un cadre à enjambement bas en cadre à enjambement haut. Ce système unique sur le marché offre une polyvalence sans précédent avec un accès facilité pour un usage urbain quotidien ; une rigidité accrue pour les trajets plus longs ou plus sportifs et une adaptabilité à différents profils d’utilisateurs. Le Suvea devient ainsi un vélo évolutif, capable de s’adapter aux besoins de chacun sans compromis. Au-delà de son architecture innovante, le Suvea se distingue par une approche centrée sur les usages du quotidien.



Tous les modèles sont équipés du moteur Bosch Performance Line CX, référence du marché pour sa puissance, sa fiabilité et sa fluidité. Le Suvea peut également être équipé de solutions de sécurité connectées, telles que l’Apple AirTag ou le Bosch ConnectModule, pour une protection renforcée contre le vol. Le Suvea se décline en deux versions : Suvea Style et Suvea Trip. Le Suvea Style accorde la priorité au confort et à la réduction des entretiens grâce à un robuste moyeu à vitesses intégrées et un entraînement par courroie propre. Il est vendu à partir 5659 euros

Le Suvea Trip est fait pour vous, avec sa transmission à dérailleur, est vendu à partir de 4659 euros et offre la souplesse et les performances dont vous avez besoin pour vos aventures.