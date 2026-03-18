Ces écouteurs de Philips veulent ajouter un son Hi-Fi approprié à votre trajet quotidien

Si vous êtes à la recherche des meilleurs écouteurs, Philips vient d’annoncer une nouvelle option potentielle à ajouter à votre liste de course.



Le casque circum-aural Fidelio L5 est présenté comme faisant partie de la gamme audio plus premium de la marque, étant positionné comme emmenant les auditeurs un pas plus près d’une écoute Hi-Fi appropriée – sans les fils et le besoin de rester à la maison.

En leur cœur se trouve une paire de haut-parleurs personnalisés de 36 mm réglés pour ce que Philips appelle son « son signature Fidelio », avec une prise en charge de l’audio sans fil Hi-Res via LDAC. Il y a aussi un système d’audio spatial en jeu, conçu pour créer une scène sonore plus large et plus immersive, que vous fassiez la navette, voyagiez, ou que vous bloquiez simplement le monde pendant un moment.

La réduction de bruit est aussi au programme, gérée par une configuration multi-micros, avec quatre microphones dédiés à l’ANC adaptatif qui s’ajuste automatiquement en fonction de votre environnement. Trois autres micros assistés par IA s’occupent des appels vocaux, visant à garder les choses claires, même dans les environnements plus chargés.

Il y a aussi quelques touches plus intelligentes à bord. La détection de port met votre musique en pause lorsque vous les enlevez, et le système ANC s’ajuste constamment lui-même en temps réel, plutôt que de s’en tenir à un mode fixe.

Sur le front de la connectivité, vous obtenez le Bluetooth 6.0 avec LE et LDAC pour l’écoute sans fil, ainsi que des options filaires via une prise jack 3,5 mm ou USB-C, si vous voulez une connexion haute résolution sans compter sur le Bluetooth.

Physiquement, Philips opte pour un look plus raffiné que ses récents lancements rétro. Il y a un arceau incurvé ergonomique, des coussinets d’oreilles ovales profonds, et une finition premium avec un soupçon de ce qui semble être des accents de cuivre. Dans l’ensemble, rien de fou ou de stupéfiant, mais ils ont un air raffiné que l’on aime plutôt bien.

Le prix est fixé à 199,99 €, et ce Fidelio L5 devant arriver en octobre.