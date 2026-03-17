Le tout nouveau VLE 100% électrique de Mercedes, modulaire et évolutif

Le meilleur des deux mondes : le VLE combine une conduite et une maniabilité dignes d’une limousine avec la polyvalence d’un grand monospace.



Avec son tout nouveau VLE 100% électrique, Mercedes-Benz inaugure une nouvelle ère. Premier véhicule construit sur la nouvelle Van Architecture, modulaire, flexible et évolutive, le résultat est une grande limousine entièrement redéfinie. Le VLE bénéficie notamment du système d’exploitation Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), d’une intelligence exceptionnelle. Ce VLE combine le meilleur des deux mondes : le confort de conduite et la maniabilité d’une limousine avec l’espace, la polyvalence et la modularité d’un grand monospace. Grâce à son efficience, sa nouvelle technologie 800 volts et sa recharge haute performance, le VLE est le compagnon idéal pour tous les trajets ou voyages.

Son design est tout aussi impressionnant que l’expérience spatiale extraordinaire qu’il procure, qui élève le sentiment typique de « bienvenue à la maison » dans une Mercedes-Benz à un niveau supérieur. Le VLE redéfinit le confort et la polyvalence d’un espace ultra spacieux accueillant jusqu’à huit personnes (chauffeur compris) en l’associant à une expérience numérique inégalée et à un confort de suspension exceptionnel. Le nouveau système AIRMATIC avec contrôle de niveau transforme chaque trajet en une expérience remarquablement sereine. Seul le fait de flotter serait plus agréable ! De plus, les roues arrière directrices rendent le VLE exceptionnellement agile et maniable, lui permettant de circuler facilement dans les rues étroites et les parkings à plusieurs étages.

10 raisons pour lesquelles le nouveau VLE redéfinit la grande limousine



Le poste de conduite du VLE offre une expérience numérique haut de gamme. L’écran MBUX Superscreen en option, qui semble flotter dans l’espace, s’étend sur toute la largeur de l’habitacle et comprend trois écrans. Derrière une grande surface vitrée se trouvent un écran conducteur de 26 centimètres (10,25 pouces), un écran central de 35,6 centimètres (14 pouces) et un écran supplémentaire de 35,6 centimètres (14 pouces) pour le passager avant (en option). Alors que le conducteur bénéficie d’informations claires et ciblées, le passager avant peut profiter d’une expérience de divertissement personnalisée, telle que le streaming vidéo, les jeux ou les applications. Si aucun écran passager n’est installé, un motif en étoile améliore l’impression visuelle dans cette zone. Le MBUX Superscreen est alimenté par des microprocesseurs haute performance à la pointe de la technologie et affiche des graphiques en temps réel provenant du moteur de jeu Unity. Un autre équipement supplémentaire est l’affichage tête haute avec navigation augmentée. Le conducteur voit une image virtuelle de 58,7 centimètres (23,1 pouces) qui semble flotter à environ quatre mètres devant le véhicule, fournissant les informations de conduite les plus importantes dans son champ de vision direct.

À l’arrière, l’habitacle se transforme en cinéma, en salle de jeux vidéo ou en bureau…

Le VLE dorlote ses passagers de manière exceptionnelle avec la fonction MBUX Rear Space Experience (en option). Caché dans la garniture de toit au-dessus du conducteur et du passager avant se trouve un écran panoramique rétractable de 79 centimètres (31,3 pouces) avec une fonction d’écran partagé. Par exemple, il suffit de dire « Hey Mercedes, lance l’expérience cinéma » pour que l’écran sorte de son compartiment et que les stores se ferment simultanément. Une fois allumé, l’écran transforme l’intérieur en un lounge pouvant servir de cinéma privé ou salle de jeux vidéos, de concert, de bureau mobile ou d’oasis de détente.

Avec sa résolution 8K, l’écran panoramique affiche les vidéos et les jeux avec une clarté et un niveau de détail exceptionnels. Le système audio surround 3D Burmester en option offre un plaisir sonore parfait. Il compte un total de 22 haut-parleurs et utilise la technologie Dolby Atmos pour transformer l’écoute musicale en une expérience audio immersive. La caméra intégrée de huit mégapixels ajoute une nouvelle dimension personnelle aux vidéoconférences, par exemple avec l’application « Meetings ».

La gamme d’infodivertissement Mercedes-Benz, en constante évolution, propose plus de 40 applications[13]. Il s’agit notamment de la Music Streaming, de la vidéoconférence, des plateformes de Streaming vidéo telles que Disney+ et RIDEVU[14] de Sony Pictures Entertainment, ainsi que des jeux vidéo. Ce dernier intègre une large sélection de titres triple A via le fournisseur de jeux en ligne Boosteroid.

Ce VLE est équipé du MBUX de quatrième génération alimenté par MB.OS. Il est équipé de l’intelligence artificielle de ChatGPT et Microsoft Bing, ainsi que de Google Gemini, combinant plusieurs agents IA dans un seul système. Grâce à cette technologie, le nouvel assistant virtuel MBUX révolutionne la relation entre le véhicule et les passagers, quel que soit leur place dans l’habitacle. Les clients bénéficient d’un compagnon numérique plus intuitif et personnalisé grâce à l’IA générative, aux dialogues à séquences multiples et à la mémoire à court terme. L’assistant virtuel MBUX apparaît sous la forme d’un avatar vivant sur le nouveau système MBUX Zero Layer avec des couleurs et des animations dynamiques.

Navigation intelligente basée sur Google Maps

Enfin, dans ce VLE, l’expérience de navigation est basée sur Google Maps. La solution de navigation développée dans le cadre du partenariat entre Google et Mercedes-Benz est l’une des premières intégrations du nouvel agent IA automobile de Google Cloud pour les services de conversation embarqués avec Google Maps. Le système de navigation Mercedes-Benz avec intelligence électrique planifie l’itinéraire le plus rapide et le plus pratique, y compris les arrêts de charge, en tenant compte de nombreux facteurs. La communication visuelle intégrée atteint également une nouvelle dimension avec la navigation MBUX Surround. Il intègre de manière transparente la vue d’aide à la conduite avec une représentation 3D de l’environnement et un guidage en temps réel pour l’itinéraire sur l’écran du conducteur.