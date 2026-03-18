Beats et Nike s’associent pour une édition très spéciale du Powerbeats Pro 2

Deux des marques les plus emblématiques du sport se sont enfin unies sur un seul produit – et je suis un grand fan des résultats.



Beats et Nike ont annoncé leur premier produit physique ommun : le Powerbeats Pro 2 Nike Special Edition. C’est un événement majeur – deux des noms les plus emblématiques du sport et de la culture partageant enfin le même écouteur.

Le “Swoosh” de Nike se trouve sur l’écouteur droit, tandis que le « b » de Beats vit sur le gauche. Ça a l’air vraiment cool, et, honnêtement, je suis surpris que cela ait pris autant de temps. Les écouteurs arrivent dans la palette de couleurs signature « Volt » de Nike avec un boîtier de charge noir mat moucheté. Ouvrez le couvercle et vous êtes accueilli par le « Just do it » de Nike imprimé à l’intérieur.

Sous le capot, les caractéristiques sont les mêmes que le Powerbeats Pro 2 standard : réduction active du bruit adaptative, mode transparence, suivi de la fréquence cardiaque intégré, et jusqu’à 45 heures d’autonomie de batterie.

Les crochets d’oreilles contournés, le design signature de Beats, maintiennent tout bien en place, que vous fassiez de la musculation ou que vous couriez un marathon (nous l’avons récemment listé dans un guide de la technologie d’entraînement que nous utilisons réellement).

Le suivi de la fréquence cardiaque est sans doute la fonctionnalité phare. Il se synchronise directement avec l’application Forme d’Apple et Nike Run Club, faisant de ces écouteurs un véritable outil d’entraînement plutôt qu’un simple accessoire élégant.

Pour lancer la collaboration, Beats a recruté LeBron James pour une campagne appelée « Keep Your Head in the Game » (Gardez la tête dans le jeu). James joue au golf (mal) tout en étant chahuté par le golfeur pro Tom Kim et les acteurs Lionel Boyce et Travis « Taco » Bennett.

Lebron James porte des Beats depuis le tout premier Powerbeats. À propos de la nouvelle collaboration Nike, il a déclaré : « Ce ne sont pas seulement mes écouteurs de prédilection — ils sont conçus pour quiconque refuse de faire des compromis sur la performance. »

Le CMO de Beats, Chris Thorne, a décrit la collaboration comme « une collision de deux marques qui définissent la performance, la culture et le sport. »

Cela s’associerait parfaitement avec la version Nike de l’Apple Watch.



Le Powerbeats Pro 2 Nike Special Edition sera disponible en France ce vendredi 20 mars 2026, sans doute pour environ 249,00 €, en ligne sur apple.com et nike.com, ainsi que dans une sélection de boutiques Apple Store physiques (notamment à Paris).