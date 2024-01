CES 2024 : les concepts EV Série 0 de Honda, un air spatial

Honda a présenté sa nouvelle vision Honda Série 0 au CES de Las Vegas, avec une paire de concepts de voitures électriques qui évolueront vers une nouvelle gamme électrique qui devrait arriver en 2026.

Le constructeur automobile japonais a dévoilé mardi ses concepts Saloon et Space-Hub. Les deux modèles soulignent l’engagement de Honda envers sa gamme de véhicules électriques de nouvelle génération après avoir adopté une nouvelle approche, qu’elle surnomme Thin, Light, and Wise.

D’apparence résolument futuriste, la Honda Série 0 Berline est un design long, bas et très élégant, fini dans un noir maussade. À l’intérieur, la berline est tout aussi sombre et mystérieuse, avec un tableau de bord doté d’une interface homme-machine et de commandes de direction électriques.

Comme on peut s’y attendre pour un véhicule futuriste, les matériaux intérieurs et extérieurs seront aussi durables que possible. Honda a également modifié son logo « H mark » pour compléter l’évolution de ses véhicules vers le tout électrique et figurera sur la prochaine génération de modèles Honda Série 0.

À l’inverse, le Honda Série 0 Space-Hub ressemble davantage à un monospace, avec un intérieur qui utilise l’approche du « salon sur roues » adoptée par d’autres constructeurs ces dernières années. Beaucoup de verre, y compris un toit panoramique complété par une utilisation intelligente de l’éclairage ambiant, rendent l’intérieur vraiment accueillant.

Et, comme on peut s’y attendre, Honda prévoit d’offrir de nombreuses fonctionnalités technologiques à l’intérieur pour satisfaire les gens, bien que les détails précis sur quoi et quand nous en saurons plus sur les détails n’aient pas encore été révélés.

Les informations sont pour l’instant rares sur la plate-forme sur laquelle sera basée la Honda Série 0. Cependant, la société a déclaré qu’elle poursuivait ses travaux visant à développer des batteries entièrement solides qui devraient figurer dans les nouveaux modèles tels qu’ils apparaîtront au cours de la seconde moitié de la décennie.

A terme, Honda souhaite devenir une marque entièrement électrique d’ici 2040 et a déjà en ligne de mire un objectif d’électrification de 40 % pour 2030.

Honda espère également qu’en adoptant la philosophie de la Série 0 pour ses futures voitures, l’entreprise pourra mettre en avant son objectif d’atteindre un impact environnemental nul au cours des prochaines décennies. L’entreprise souhaite atteindre la neutralité carbone pour tous ses produits et activités d’entreprise d’ici 2050, ainsi que zéro accident de la route impliquant ses vélos et ses voitures.