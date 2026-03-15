On a testé l’Apple MacBook Neo : un vrai Mac à petit prix ou trop de compromis ?

L’ordinateur portable “budget” d’Apple se présente comme un modèle polyvalent. On a passé plusieurs jours à vérifier si la promesse était tenue.

Apple vise de nouvelles catégories d’utilisateurs avec le MacBook Neo : étudiants sur leurs projets, propriétaires de petites entreprises gérant des tableurs et assistants mobiles.

Mais nous avons utilisé ce MacBook Neo comme machine principale pendant les jours suivant sa réception pour voir s’il tenait le choc. Le tester au-delà de ses capacités théoriques. Et l’expérience a été révélatrice à plus d’un titre.

Il existe deux modèles : la version 256 Go n’a malheureusement pas Touch ID. Mais pour 100 € de plus, vous obtenez Touch ID et 512 Go de stockage. À 699 €, cela reste un bon prix, sachant que beaucoup s’attendaient à ce que le Neo coûte ce montant de toute façon. Les deux modèles disposent de 8 Go de mémoire unifiée (RAM), un point sur lequel je reviendrai plus en détail.

Design et fabrication : de loin le meilleur atout

Ce fut une agréable surprise de découvrir que ce nouveau Mac est disponible en plusieurs coloris : indigo, argent et citron. Le maintien de l’argent montre qu’Apple pense qu’il restera la couleur la plus populaire. Notre modèle de test est le “citron”, un choix certainement intéressant et très frais, mais je trouve que l’indigo est le plus distinctif.

Le look et le ressenti sont probablement la plus grande réussite : on retrouve la même finition en aluminium que sur un MacBook Air, et beaucoup auraient du mal à faire la différence entre un Neo argenté et un Air argenté. Aucun PC sur le marché n’est aussi élégant.

Le poids est d’environ 1,23 kg, soit à peu près le même qu’un MacBook Air. C’est agréablement léger comparé à un MacBook Pro. Le principal changement de design par rapport à l’Air réside dans les bordures d’écran plus épaisses, rappelant les anciens portables Apple, et deux fentes latérales pour les haut-parleurs, un élément inédit.

Caractéristiques : quelques compromis

On trouve deux ports USB-C, ce qui est une bonne chose. Apple a retenu la leçon du MacBook Air original qui n’en avait qu’un. Cependant, beaucoup a été dit sur le fait que le port USB-C de gauche supporte des vitesses USB 3 (jusqu’à 10 Gb/s), tandis que celui de droite est limité à l’USB 2 (480 Mb/s), soit environ vingt fois plus lent. Il semble que ce soit une restriction matérielle de la puce A18 Pro.

Le trackpad est très différent des autres Mac. Il est mécanique et non haptique. Sur les MacBook Air et Pro, le trackpad ne clique pas réellement : il utilise un retour haptique pour simuler la sensation. Sur le Neo, il bouge physiquement. On peut cliquer n’importe où sur la surface, comme sur les modèles plus chers.

Le clavier est excellent, avec des touches dont la teinte est assortie au design de l’ordinateur. On retrouve le Wi-Fi 6E et, point positif, une fidèle prise casque.

Performances : juste assez pour l’essentiel

Ce portable tourne avec la puce A18 Pro issue de l’iPhone 16 Pro. Comme pour les iPad ou le MacBook Air, il n’y a pas de ventilateur.

Le choix d’une puce de série “A” (iPhone) plutôt que “M” (Mac) peut sembler illogique, mais en performance monocœur, l’A18 Pro surpasse les puces M1 et M2.

• Geekbench 6 (monocœur) : 3 555 points (contre 2 346 pour le M1).

• Geekbench 6 (multicœur) : 8 865 points (légèrement au-dessus du M1).

Pour la navigation web, la bureautique, les photos et le montage vidéo basique, c’est amplement suffisant. En revanche, les 8 Go de RAM sont une limite réelle pour les applications complexes ou le multitâche intensif. Mon conseil : si vous montez régulièrement de la vidéo 4K ou si vous passez constamment d’une application lourde à l’autre, visez le MacBook Air avec 16 Go.



Écran et son : luminosité maximale requise

L’écran LED de 13 pouces (500 nits) est très correct pour un ordinateur d’entrée de gamme, bien qu’il n’ait pas la technologie True Tone pour s’adapter à la lumière ambiante. Nous avons presque toujours dû le laisser sur les deux réglages de luminosité les plus élevés. La qualité sonore des deux haut-parleurs latéraux est passable, mais suffisante pour du streaming.

Autonomie : une journée d’utilisation

En usage léger, la batterie baisse d’environ 10 % par heure, permettant d’atteindre 10 heures d’utilisation. Sous une charge plus lourde (vidéo 1080p en streaming et luminosité max), elle a tenu 7h52. On est loin des 16 heures annoncées par Apple.

Le Neo est livré avec un câble USB-C de 1,5 m, mais le chargeur 20W n’est pas inclus dans la boîte en Europe. L’appareil supporte une charge maximale de 35W. Sans charge rapide, comptez un peu moins de deux heures pour atteindre 80 % avec un bloc 20W.

Verdict MacBook Neo

Disons-le clairement : ce Mac d’entrée de gamme offre un rapport qualité-prix exceptionnel. Certes, il y a des compromis (autonomie réelle, écran sans True Tone, ports USB disparates, 8 Go de RAM), mais les points positifs l’emportent largement.

Tout comme l’iPad d’entrée de gamme est l’iPad dont la plupart des gens ont besoin, ce Neo est le Mac idéal pour la majorité : e-mails, rédaction, budget. Si c’est votre cas, vous êtes sur le point de faire une excellente affaire.