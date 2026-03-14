TENWAYS présente le tout nouveau CGO009, chic et technique

TENWAYS présente le nouveau CGO009, la dernière évolution de son modèle emblématique.

Cette nouvelle version vient enrichir la gamme aux côtés du modèle original, désormais proposé sous le nom CGO009 Classic. Pensé pour les déplacements urbains modernes, ce CGO009 (2199 euros) revisite l’esthétique des vélos néerlandais avec une approche contemporaine, combinant connectivité intelligente, design épuré et assistance électrique fluide. Un vélo conçu pour offrir aux cyclistes urbains une expérience de mobilité simple, intuitive et maîtrisée.Un vélo connecté pour plus de sécurité et de simplicité

Le CGO009 intègre un Smart Connect Module directement dans le tube supérieur, réunissant connectivité et sécurité au sein d’un même système. Via l’application TENWAYS, les utilisateurs peuvent accéder à plusieurs fonctionnalités antivol essentielles comme le suivi GPS du vélo, les alertes de détection de mouvement et les notifications de zones de surveillance. Le vélo propose également un déverrouillage sans contact via Bluetooth ou NFC. Lorsqu’un appareil appairé est à proximité et que le vélo est allumé, celui-ci se déverrouille automatiquement. Le module intègre aussi une sonnette électrique, qui centralise les différents signaux sonores du système, notamment ceux de mise sous tension et d’arrêt. Le CGO009 inclut un an d’accès gratuit à l’ensemble des fonctionnalités connectées via l’application TENWAYS. À l’issue de cette période, les utilisateurs pourront continuer à profiter de ces services via l’abonnement Smart Connect. Une offre préférentielle de prolongation sera également proposée pendant la période de lancement directement sur la page produit du CGO009.



Un design urbain inspiré des vélos néerlandais

Le CGO009 s’inspire de la géométrie traditionnelle des vélos urbains hollandais tout en intégrant le langage esthétique propre à TENWAYS. Son cadre à structure parallélogramme lui confère une silhouette moderne et distinctive. Les haubans fins contrastent avec les tubes supérieur et inférieur plus robustes afin de créer un équilibre visuel harmonieux et une ligne élégante. Le design épuré est renforcé par un câblage entièrement intégré, un protège-chaîne semi-fermé et léger signé TENWAYS et un cockpit intégré pour une finition minimaliste. Le TENWAYS Aesthetic Lighting System, intégré au cadre, comprend un feu avant fixé au guidon, avec angle vertical réglable, un feu arrière intégré à la tige de selle et un éclairage diurne automatique activé à l’allumage du vélo Les éclairages avant et arrière sont conformes à la réglementation allemande StVZO.



Une assistance électrique fluide et naturelle

Conçu pour la circulation urbaine, le CGO009 délivre une assistance qui s’adapte naturellement à l’effort de pédalage, offrant une sensation de conduite fluide et intuitive. Son moteur arrière TENWAYS C9développe jusqu’à 45 Nm de couple, garantissant une assistance stable et silencieuse. Le vélo propose trois niveaux d’assistance électrique afin de s’adapter aux différentes conditions de circulation. Un bouton Boost, situé sur la commande gauche du guidon, apporte une puissance supplémentaire pour les accélérations ou les montées modérées. La transmission Gates Carbon Belt Drive assure quant à elle une conduite silencieuse et nécessite très peu d’entretien. Le CGO009 est équipé d’une batterie intégrée de 374 Wh, facilement amovible grâce à un système d’ouverture latéral, permettant une recharge simple tout en conservant une esthétique épurée.