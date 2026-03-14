Beans View D210 3MP, la caméra connectée qui veille sur la maison

À première vue, on pourrait presque la confondre avec un objetdécoratif posé sur une étagère…

Avec sa silhouette arrondie et sa couleur jaune lumineuse, la caméra de surveillance intérieure Beans View D210 3MP (17,85 €) évoque un petit œuf prêt à éclore… mais sa mission est bien plus sérieuse. Pensée pour garder un œil sur son intérieur lors des départs en week-end ou des longs ponts du mois de mai, elle permet de vérifier à distance, au travers de son application mobile que tout se passe bien à la maison.

Son objectif motorisé offre une vision panoramique jusqu’à 350° et une inclinaison de 70°, limitant les angles morts. La capture vidéo 2K assure une image détaillée, tandis que la vision nocturne permet de garder un œil sur son intérieur même dans l’obscurité. La caméra intègre également une détection intelligente des personnes avec suivi automatique, capable d’envoyer des alertes en cas de mouvement. Les enregistrements peuvent être stockés localement sur carte microSD jusqu’à 512 Go, sans abonnement obligatoire.

