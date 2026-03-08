Scooter, vélo, moto… Jup-On réivente le surpantalon de pluie

Déjà vu sur les scooters, JUP-ON, la protection chic et légère qu’on s’accroche à la taille, poursuit son développement responsable, avec des produits pratiques et malins adaptés aux vélos et motos pour adultes et enfants. From Marseille vers toutes les villes !



JUP-ON propose des équipements de protection pour les conducteurs de deux-roues : pratique et compact, imperméable, chaud ou léger et équipé de bandes réflectives, chaque équipement est pensé pour rouler au quotidien tout le temps, par tous les temps, sans compromis sur la tenue !

Conçus dans un atelier solidaire et labellisée Fabriqué à Marseille, JUP-ON casse les codes des accessoires techniques de la mobilité urbaine pour proposer une alternative élégante, mixte et responsable. C’est une nouvelle façon de rouler au quotidien qu’elle exprime à travers son mantra : “Ride all the Time”. L’industrie textile étant une des plus polluantes au monde, JUP-ON déploie ses valeurs avec une approche écoresponsable et les principes de l’économie circulaire à chaque étape du processus de production (design éco-conçu, modèles intemporels, production raisonnée, collection d’accessoires issu des chutes de tissu…).



JUP-ON s’est fait remarquer avec un tablier pour scooter. Le tablier universel Dryfits adapté à tous les véhicules, s’ajuste et se fixe en deux secondes à la taille de la personne et non au scooter comme c’est généralement le cas. Malin et nomade, il se plie et se range au fond d’un sac à la fin du trajet. Dévoilée pour la première fois au salon du Made in France 2026, la gamme dédiée aux vélos et motos fait un carton ! Les clients demandaient déjà une solution innovante et pratique et après plusieurs mois de prototypage et essais, la marque a présenté son premier surpantalon Urbanleg. Le surpantalon Urbanleg a tout pour séduire : un équipement élégant (enfin), un système d’attache ingénieux, une protection immédiate, ultra compact et surtout facile à positionner. Le design innovant avec sa coupe sans couture et des fermeture astucieuses et réglables le rendent unique et vraiment efficace.



