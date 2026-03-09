Essai – Renault Clio E-Tech 160 ch, la nouvelle référence ?

Une nouvelle génération de Renault Clio, c’est toujours un événement sur la planète automobile. Cette Clio 6 change les codes esthétiques et adopte des motorisations hybrides toujours plus efficientes. Nous l’avons essayée dans sa déclinaison haut de gamme, finition Esprit Alpine et moteur hybride 160 ch. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Lancée en 1990 pour succéder à la Supercinq (qui fut un énorme succès, tout comme la Renault 5 qui la précéda), la Clio a permis à la marque au losange de continuer à rester une référence incontournable dans les autos citadines, compactes et polyvalentes à la fois, sans compter les versions sportives (16 S, Williams, V6) devenues de véritables collectors à la cote soutenue. En cinq génération (plus la sixième, qui vient de débarquer…) et plus de 16 600 000 exemplaires produits, qui, dans sa vie d’automobiliste (ou de passager), n’a pas eu une histoire avec la Renault Clio. Le nouvel opus n’a pas l’intention de trahir la lignée…

Test-Drive Renault Clio 6, November 10th 2025 at Lisbonne, Portugal – Photo Clément Choulot / DPPI

Qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout, à commencer par une belle rupture esthétique, qui plaira à ceux qui trouvaient que le passage de la Clio 4 à la Clio 6-5 avait été un peu timide (mais l’on ne change pas une équipe qui gagne, ça se tient aussi). La nouvelle rompt un peu avec la tradition, avec un hayon de malle arrière qui s’inscrit un peu dans la mode « coupé » actuelle, comme l’a fait Peugeot avec le 3008, par exemple. La calandre est nettement plus expressive que par le passé, la signature visuelle, à l’avant comme à l’arrière, ne fait pas dans la timidité et il faut reconnaître que cette Clio 6 a une forte personnalité, ce qui ne peut que l’aider à retrouver les sommets du marché qu’elle a dominé pendant de si nombreuses années et à concurrencer une Peugeot 208 a la ligne, elle aussi, très affirmée. Ses dimensions ont un peu forci (4,12 m de long, soit 7 cm de plus que la génération précédente ; 1,77 m de large, + 4 cm), au bénéfice de l’habitabilité, avec un coffre qui atteint 395 l de capacité (sur la version thermique, l’hybride n’en offre que 309).

Test-Drive Renault Clio 6, November 10th 2025 at Lisbonne, Portugal – Photo Clément Choulot / DPPI

Et sous le capot ?

Il n’y a plus de Diesel, on s’en doute, tandis que le full électrique revient aux Renault 4 E-Tech et Renault 5 E-Tech dont les essais sont présents sur ce site. La nouvelle Clio offre trois possibilités : un moteur essence 1.2 3 cylindres de 115 chevaux, disponible avec une boîte manuelle ou une boîte à double embrayage, toutes deux à six rapports, et une version hybride simple, l’E-Tech 160 ch, que nous avons essayé. 160 ch, ça parle aux « bagnolards » : c’était la puissance de la mythique Renault 5 Turbo, ce qui lui permettait d’atteindre 205 km/h et d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes, avec un effet « turbo » sous la forme d’un joli coup de pied aux fesses et d’un comportement routier un rien sulfureux. Mais ça, c’était avant : les 160 ch d’hier ne sont plus comparables avec les 160 ch d’aujourd’hui, la Clio, plus lourde, abattant le 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, ce qui est déjà très bien. La Clio 6 E-Tech revendique en effet des arguments d’un autre ordre, avec une sobriété record et des phases de roulage tout électrique en ville qui peuvent se dérouler pendant 80 % du temps.

Test-Drive Renault Clio 6, November 10th 2025 at Lisbonne, Portugal – Photo Clément Choulot / DPPI

A conduire, c’est comment ?

Déjà, l’intérieur séduit : en rupture avec l’ancienne génération, il reprend le mobilier, l’agencement, la technologie et l’info-divertissement récemment inaugurés sur la Renault 5 E-Tech, la finition Esprit Alpine de la Clio arborant une sellerie spécifique et un joli bandeau d’Alcantara sur la planche de bord (ainsi que, à l’extérieur, de jolies jantes spécifique de 18 pouces). Et c’est tant mieux, car c’est ergonomique et excellement réalisé avec, un petit bémol toutefois, l’emplacement du sélecteur de vitesse qu’il est facile de confondre avec la commande d’essuie-glace, et qui demande un peu d’attention lors des manœuvres de stationnement. On trouve rapidement une bonne position de conduite et il n’y a qu’à mettre le sélecteur sur Drive pour avancer (la boîte de vitesse, complexe, ne laisse pas la possibilité d’avoir un mode manuel). Effectivement, la Clio 6 E-Tech est agréable en ville, avec une motorisation hybride efficiente, et de nombreuses phases de roulage en mode « zéro émission ». Sur la route, la précision de son châssis fait toujours référence, avec un train avant rivé au sol et un ressenti global d’excellent niveau, qui permettent d’aborder les itinéraires sinueux avec le sourire, car le rayon d’action de cette auto ne se limite évidemment pas à la ville. Sur route, dans le cadre d’une conduite relativement coulée, il est d’ailleurs relativement facile de conserver une consommation sous la barre des 5 l/100. Quelques bémols, malgré tout : le moteur thermique est parfois assez sonore (et dans des tonalités pas nécessairement harmonieuses) quand le système décide de le mettre en marche pour recharger les batteries, même si ces phases sont souvent de courte durée. De même, l’amortissement est assez ferme sur les petites irrégularités urbaines, mais ça s’améliore sur la route en devenant plus progressif avec la vitesse, et c’est aussi cela qui donne à la Clio son comportement imperturbable et très sûr à la fois.

Test-Drive Renault Clio 6, November 10th 2025 at Lisbonne, Portugal – Photo Clément Choulot / DPPI

Son point fort…

C’est la polyvalence, le niveau d’équipement et la sobriété de sa motorisation hybride qui en font un choix incontournable pour qui cherche une auto à fort potentiel.

Le verdict de Stuff

Cela fait longtemps « qu’elle a tout d’une grande », la Clio, et cette sixième génération reste conforme à la tradition, tout en se bonifiant côté style et efficience.

Test-Drive Renault Clio 6, November 10th 2025 at Lisbonne, Portugal – Photo Clément Choulot / DPPI

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique

Cylindrée : 1789 cm3

Puissance : 160 ch

Couple : 270 Nm

Boîte de vitesse : automatique, 4 rapports thermique + 2 rapports électrique

Poids : 1316 kilos

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 3,3 secondes

Conso officielle / de l’essai : 3,9 l/100 / 4,9 l/100

Prix : gamme Renault Clio à partir de 19900 €, version d’essai E-Tech Esprit Alpine à partir de 27600 €