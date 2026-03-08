Essai – Porsche Macan Turbo, Dr Jekyll et Mr Hyde

Chez Porsche, les modèles convertis à l’électrique ne renient pas l’ADN historique de la marque. En version Turbo, le Macan réussit l’exploit d’offrir des performances de feu, un confort remarquable, une polyvalence de premier plan et une recharge rapide qui sublime ses qualités routières. Une démonstration implacable du savoir-faire de Stuttgart. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Lancé en 2014, le Macan déclinait « vers le bas » (façon de parler, le nouveau mesure tout de même 4,80 m de long…) le virage stratégique de Porsche qui avait assuré sa survie avec le gros SUV Cayenne (arrivé, lui, en 2002), au prix de quelques bratwurst coincées dans la trachée des inconditionnels de la 911, modèle iconique de la marque de Stuttgart, mais qui n’était, à l’époque, pas suffisant pour assurer la survie financière de l’entreprise. Depuis ce temps-là, non seulement tout le monde s’est habitué à voir des SUV chez Porsche, mais en plus, les autres marques de prestige (Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Rolls Royce…) ont suivi le chemin, tandis que le Macan est tout simplement devenu le modèle de Porsche le plus vendu de la gamme. Mais, auparavant, la première génération de Macan n’avait pas droit à des motorisations hybrides et donc, subissait un lourd malus de la part de notre beau pays autophobe. Il fallait donc réagir…

Qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Ça doit s’arracher un peu les cheveux et la coupe mulet au board de chez Porsche, car la marque avait décidé d’opérer un gros virage vers l’électrique, avant de se rendre compte que cette nouvelle orientation était financièrement délicate, faute d’une demande (et de ventes…) qui ne collent pas aux objectifs. De fait, la prochaine génération de Boxster et Cayman, qui devaient être 100 % électrique, est en stand-by, mais pour les modèles qui ont été développés un peu avant, le virage est pris, même si le retour au thermique ou à l’hybride n’est pas exclu. Ainsi, la grande berline Taycan et le SUV Macan (désormais uniquement proposé dans la carrosserie SUV Coupé) sont aujourd’hui disponibles uniquement avec des motorisations électriques, ce qui n’empêche pas (ah, les joies du marketing), d’être proposées dans des versions « Turbo » (mais sans turbine !) pour les modèles à très hautes performances. C’est le cas de notre Macan d’essai…

Et sous le capot ?

Sous le capot du Macan (qui partage quelques-uns de ses éléments techniques avec l’Audi Q6 et SQ6 e-tron), on ne trouve bien évidemment que des motorisations électriques. La gamme, qui ne comporte pas moins de cinq déclinaisons, débute avec le Macan (360 ch, 220 km/h, le 0 à 100 km/h couvert en 5,7 secondes), puis viennent respectivement le Macan 4 (408 ch, 220 km/h, 5,2 secondes), le Macan 4S (516 ch, 240 km/h, 4,1 sec), le Macan GTS (571 ch, 250 km/h, 3,8 sec) et, enfin, tout en haut de la gamme, le Macan Turbo (639 ch, 260 km/h, 3,3 sec) soit des accélérations dignes d’une supercar ! Ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’à part le Macan « de base » qui est une propulsion, toutes les autres versions disposent de deux moteurs électriques et sont donc des quatre roues motrices, tandis que leur grosse batterie de 100 kW et leur architecture 800V leur permet des recharges rapides, en acceptant jusque 270 kW sur les bornes dédiées. Ainsi, nous avons pu vérifier un 25-75 % de batteries rechargées en 16 minutes. De quoi annuler tout stress lié aux longs trajets.

A conduire, c’est comment ?

L’intérieur est à la fois luxueux, confortable et sportif. La planche de bord intègre trois écrans, la petite horloge trônant en son centre fait partie de l’ADN de Porsche, tout comme le bouton de démarrage, à gauche du volant, et il y a encore des commandes par boutons, évitant ainsi une ergonomie « tout digital » qui, dans les faits, donne rarement satisfaction. Nul besoin de préciser que l’on trouve vite une position de conduite idéale et que l’on fait rapidement corps avec l’auto, d’autant que les sièges sont parfaits. Nous avions déjà essayé le Macan de 360 ch, et apprécié le fait que, non, tous les SUV électriques ne sont pas que de lourds congélateurs sans âme et à la conduite insipide. Dans le Porsche Macan, la connexion avec la route est une réalité, gage d’un vrai plaisir de conduite malgré l’absence d’une motorisation thermique de caractère comme Porsche sait toujours les faire. Ainsi, la précision de la direction, le parfait calibrage de la suspension pneumatique, qui sait toujours où placer à la perfection le curseur entre sport et confort, le feeling et l’attaque du freinage, tout ceci implique le conducteur, ce qui ravira ceux qui donnent encore de l’importance au plaisir de conduite, même à bord d’une auto électrique. Ensuite, par rapport au Macan déjà essayé, et dont les performances étaient déjà correctes (pour rappel, 360 ch et 563 Nm de couple), là, avec le Turbo, on entre clairement dans une autre dimension : les 1130 Nm de couple sont la garantie de reprises éclair, on a la nuque qui s’enfonce dans les appuie-têtes et les dépassements se font d’un claquement de doigt. Voilà qui plaira au conducteur, pas si sûr que tout le reste de la famille apprécie une telle vélocité qui vous secoue l’estomac. Mais, après tout, c’est une Porsche ! Et malgré ce niveau de puissance, une électronique particulièrement affûtée (avec une gestion du couple sur l’essieu arrière pour optimiser la motricité en sortie de courbe, et les roues arrière peuvent être directrices en option), l’équilibre reste naturel et remarquable à la fois même si, en virage serré, le poids (près de 2,5 tonnes) se fait un peu sentir…

Son point fort…

Rarement des performances de feu, un accueil parfait pour toute la famille et une polyvalence impossible à prendre en défaut ont été aussi bien accordés.

Le verdict de Stuff

La démonstration est saisissante : voici une auto parfaitement douce et fréquentable au quotidien, qui sait aussi se transformer en démon à la demande !

Les chiffres clé

Moteur électrique x 2

Puissance : 639 ch

Couple : 1130 Nm

Boîte de vitesse : continue, deux rapports

Poids : 2480 kilos

Vitesse maxi : 260 km/h

0 à 100 km/h : 3,3 secondes

Conso officielle / de l’essai : 20,6 kWh/100 / 24 kWh/100

Prix : gamme Macan à partir de 83100 €, version Turbo à partir de 119 700 €