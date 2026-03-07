Le nouveau robot nettoyeur de piscine Beatbot Sora 70 déjà prêt pour l’été

Beatbot, leader mondial de la robotique intelligente pour les piscines, annonce aujourd’hui la disponibilité commerciale de son nouveau robot nettoyeur de piscine Beatbot Sora 70.

Récompensé cinq fois lors du CES 2026, il assure un nettoyage complet et automatisé de la piscine. Idéal, il gère en un seul geste la surface de l’eau, les parois, la ligne d’eau, le fond et les zones peu profondes — le tout dans un seul appareil compact et très performant.



Le Beatbot Sora 70 est désormais disponible à l’achat pour les propriétaires de piscines en deux coloris : Bleu Lavande (Lavender Purple) et Bleu Profond (Deep Blue), à un prix de lancement de 1 499 €. « Le Beatbot Sora 70 a été conçu autour d’une idée simple : un produit unique et optimisé capable de nettoyer réellement l’ensemble de la piscine », a déclaré Jimmy Hu, Vice-Président de Beatbot. « De l’écrémage de surface au nettoyage des parois, du fond et de la ligne d’eau, le Sora 70 s’occupe de tout automatiquement. À ce niveau de prix, c’est le seul robot qui fait véritablement tout sans nécessiter d’accessoires supplémentaires ni d’intervention manuelle. »

Le Sora 70 intègre la technologie de surface à double jet JetPulse de Beatbot, conçue pour guider activement les débris flottants vers la bouche d’aspiration au lieu de les repousser lors du déplacement.



Cette technologie est combinée à un véritable nettoyage en quatre zones, permettant au robot de nettoyer :

• La surface de l’eau

• Les parois de la piscine

• La ligne d’eau

• Le fond de la piscine



De plus, le Sora 70 nettoie les plateformes peu profondes et les plages immergées jusqu’à une profondeur de 20 cm, en traitant ces zones comme des zones de nettoyage standard plutôt que comme des cas particuliers. La navigation et la couverture sont assurées par le système d’évitement d’obstacles SonicSense, qui utilise des capteurs ultrasoniques pour détecter les obstacles, la hauteur des plateformes, les pentes et les transitions, permettant au robot de s’adapter à différents designs et configurations de piscine.

Le Sora 70 a été pensé pour fonctionner en toute autonomie. Il assure jusqu’à 5 heures de nettoyage du fond de la piscine sur une seule charge, dispose d’un bac à débris de 6 litres pour limiter les vidages en cours de cycle, et se gare automatiquement sur le bord et en surface de la piscine lorsque le cycle de nettoyage est terminé ou que le niveau de batterie est faible, facilitant ainsi sa récupération.



Le Beatbot Sora 70 est disponible pour 1499 €. Du 6 au 22 mars 2026, le code de réduction « BBSora 70 » permet de bénéficier d’une remise de 150 € (10 %) sur le site officiel de Beatbot et sur Amazon.

