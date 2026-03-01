Komutr, les écouteurs qui collent à votre quotidien

Les écouteurs true wireless sont devenus indispensables. Le problème ? Ils sont aussi devenus les champions de la disparition. Et s’il ne quittaient jamais votre smartphone ?

Étui oublié au bureau, laissé dans la voiture, glissé au fond d’un sac… Komutr part d’un constat simple et propose une solution radicale : attacher les écouteurs à l’objet qu’on ne quitte jamais, son smartphone. Le boîtier magnétique compatible MagSafe vient se fixer directement au dos du téléphone. Résultat : téléphone, étui et écouteurs forment un seul bloc. On ne pense plus à prendre ses écouteurs avant de sortir. Ils sont déjà là.

Au-delà de l’idée ingénieuse, Komutr ne néglige pas l’essentiel. Les écouteurs intègrent l’ANC pour s’isoler dans les transports, l’ENC pour des appels plus clairs, et une batterie de 800 mAh dans le boîtier permettant plusieurs recharges complètes. Recharge en USB-C ou sans fil, commandes tactiles complètes, résistance à la transpiration pour le sport : l’ensemble vise clairement les utilisateurs urbains actifs.

L’approche est aussi intéressante sur le plan écologique. Moins de risques de perte, donc moins de rachat impulsif. Le boîtier reste attaché au smartphone, réduisant drastiquement les scénarios classiques de disparition.

Dans un marché saturé d’écouteurs qui se ressemblent, Komutr apporte quelque chose de concret : une innovation d’usage. Pas une simple amélioration audio, mais une nouvelle manière de transporter et protéger ses écouteurs.