Blink 2K+ : la protection de la maison passe en haute définition

On a tous déjà zoomé sur une vidéo de surveillance… pour n’y voir qu’un flou pixelisé. Avec la nouvelle Blink 2K+, ce genre de frustration appartient au passé.

La marque passe à la résolution 2K et ça change vraiment la donne : visages plus nets, plaques plus lisibles, détails plus précis. Installée en façade, au-dessus d’un garage ou près d’une porte d’entrée, la 2K+ filme en 2560 x 1440 pixels avec un zoom 4x intégré. Suffisant pour vérifier une livraison, identifier un visiteur ou simplement garder un œil sur l’allée.

Là où elle devient encore plus intéressante, c’est à la tombée de la nuit. Grâce à sa vision couleur en faible luminosité, elle exploite la lumière ambiante pour conserver des images en couleur avant de passer en infrarouge. Concrètement, on distingue encore les détails quand l’éclairage est limité. Et pour une caméra à moins de 100 €, il faut bien reconnaître que l’offre est plutôt séduisante.

Avec l’abonnement Blink, les notifications deviennent plus intelligentes : détection spécifique des personnes et des véhicules, moins de fausses alertes dues aux mouvements anodins. L’audio bidirectionnel avec réduction du bruit permet même d’échanger clairement avec un livreur sans ouvrir la porte. Autre point fort : l’autonomie. Blink annonce jusqu’à deux ans d’utilisation en 1080p selon les réglages, grâce à sa puce propriétaire optimisée. Pas besoin de la recharger tous les mois. Certifiée IP65, elle résiste à la pluie, à la poussière et aux saisons.