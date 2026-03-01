Huawei FreeBuds Pro 5, le son du silence

On ne cherche plus seulement de bons écouteurs. On cherche une bulle. Dans le métro, dans l’open space, en avion ou en pleine rue, l’objectif est simple : reprendre le contrôle du son. Avec les FreeBuds Pro 5, Huawei passe clairement à la vitesse supérieure.

La grande nouveauté, c’est leur architecture ANC Dual-Engine, présentée par la marque comme une première mondiale. Deux moteurs de réduction de bruit travaillent ensemble : l’un pour neutraliser les bruits graves et persistants, l’autre pour éliminer les sons plus aigus et soudains. Le tout est piloté par une IA capable d’analyser l’environnement sonore en temps réel.

Concrètement ? Dès que vous les mettez, le monde extérieur s’efface. Pas progressivement. Immédiatement. Mais l’expérience ne se limite pas au silence. Les FreeBuds Pro 5 savent aussi réintroduire l’essentiel. Le mode Awareness permet d’entendre les annonces ou une conversation sans retirer les écouteurs, tandis que le volume adaptatif ajuste automatiquement le niveau sonore en fonction de votre environnement. Vous passez d’une rue animée à un espace calme sans même y penser.

Côté son, Huawei vise clairement le haut de gamme. Le système acoustique Dual-Drive, associé au codec haute résolution L2HC 4.0, délivre un audio détaillé, profond et dynamique. Les basses sont présentes sans être envahissantes, les voix sont précises, les aigus restent nets. Quatre profils sonores permettent d’adapter l’écoute selon vos goûts : équilibré, voix, classique ou bass boost.

Les appels bénéficient du même soin. Trois microphones, un micro à conduction osseuse et un traitement IA permettent d’isoler votre voix même dans des environnements bruyants. Vent, circulation, open space : votre interlocuteur vous entend clairement, sans effort.

Visuellement, les FreeBuds Pro 5 jouent la carte premium. Le design Star Oval apporte une touche élégante et contemporaine, avec des finitions travaillées et des coloris raffinés. Le boîtier est plus compact, plus discret, et la version Blue en cuir vegan apporte une vraie personnalité.

Pensés pour un usage moderne, ils se connectent simultanément à deux appareils et basculent intelligemment entre smartphone et ordinateur. Idéal pour passer d’un appel pro à une playlist sans manipulation complexe.

À 199,99 €, avec une remise de lancement de 30 €, les FreeBuds Pro 5 ne cherchent pas à être les moins chers. Ils visent ceux qui veulent une expérience complète : silence puissant, son haute définition, appels clairs et design premium.