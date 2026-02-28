Zeekr part à la conquête de l’Europe

Fondée en 2021 par le groupe chinois Geely — également propriétaire de Volvo —, Zeekr s’est imposée en quelques années comme l’une des marques de véhicules électriques premium les plus ambitieuses au monde, avec plus de 640 000 véhicules vendus et une présence dans plus de 40 marchés.

Sa stratégie européenne se distingue par un ancrage local assumé : centre de design à Gothenburg, siège européen à Amsterdam, véhicules calibrés pour les normes et les usages du continent. Présente dans douze pays depuis son lancement en 2023, la marque vise prochainement la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Italie… et… et… la France, bien sûr !

Et on ne va pas s’en plaindre, car les quatre modèles à destination du marché européen ont de quoi faire bien des jaloux. Il y a, pour commencer, la 001, shooting brake fondateur (oui, nous nous non plus on ne connaissait pas ce terme précis, mais retenez qu’il y a un hayon arrière assez développé). Avec 620 km d’autonomie WLTP et cinq étoiles Euro NCAP, incarne l’ADN sportif de la marque.

La X, SUV urbain compact – et avec des accélérations de folie – élue Best in Class par Euro NCAP en 2024, constitue la porte d’entrée de la gamme à partir de 34 990 €. La 7X, SUV familial sur architecture 800V, frappe par sa recharge ultra-rapide (10-80 % en 13 minutes) et ses 615 km d’autonomie : de quoi faire tomber les dernières réticences vis-à-vis de l’électrique pour les grands trajets. Enfin, la 7GT, lancée au Salon de Bruxelles en janvier 2026, complète l’offre avec un grand tourisme électrique taillé pour le plaisir de conduite : 0-100 en 3,3 secondes, cinq modes de conduite, à partir de 45 990 €. Une seule envie, désormais : prendre le volant.