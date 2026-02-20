Clips’Inox : quand le design rencontre l’ingénierie culinaire

Dans les cuisines contemporaines, l’espace est devenu un luxe. Placards réduits, tiroirs millimétrés, étagères ouvertes : chaque objet doit justifier sa place. Avec sa Gamme Clips’Inox, Mathon répond à cette réalité avec une proposition simple mais redoutablement efficace : une batterie de cuisine tout inox, modulable, empilable et pensée pour les intérieurs urbains.

Le vrai twist : un système amovible qui change l’usage

Ici, pas de gadget. Juste une conception intelligente. La particularité de la gamme repose sur son manche et ses anses amovibles. La poignée se clipse et se déclipse d’une seule main grâce à un système sécurisé en inox. Les anses, vendues séparément, permettent de transformer une casserole ou une sauteuse en version plus stable pour le four ou le service à table.

Le résultat est immédiat : Les poêles et casseroles s’empilent parfaitement, il n’y a plus de manches qui bloquent les tiroirs. Ce qui permet un rangement optimisé, mais aussi un passage simplifié de la plaque au four Pour une cuisine citadine ou minimaliste, c’est un vrai changement d’organisation.

Inox premium, cuisson maîtrisée

Au-delà du gain de place, la performance reste au rendez-vous. Les ustensiles sont conçus en acier inoxydable de qualité supérieure, avec un fond triple couche épais assurant une diffusion homogène de la chaleur. Concrètement, cela signifie une montée en température régulière et une meilleure maîtrise de la cuisson. Compatibles tous feux, induction comprise, ils passent également au four jusqu’à 230°C. Les casseroles disposent d’un marquage intérieur gradué, pratique pour doser sans multiplier les accessoires.

Poêles, casseroles, sauteuses, wok : la collection couvre l’essentiel des besoins quotidiens. Elle s’adresse aussi bien aux amateurs de cuisine qu’à ceux qui veulent simplement du matériel fiable, durable et facile à ranger.

Côté positionnement, la Gamme Clips’Inox se distingue par un excellent rapport qualité/prix au regard de la qualité d’inox utilisée, du fond triple couche et du système amovible sécurisé. On est sur une batterie sérieuse, pensée pour durer, sans exploser le budget.