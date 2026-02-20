On a testé la OnePlus Watch Lite 

On apprécie la simplicité de ce bracelet connecté dédié au fitness, avec un système d’exploitation maison pour une autonomie nettement améliorée.

Son design est réussi, avec un boîtier fin et un écran circulaire, mais ne vous fiez pas à son nom : la OnePlus Watch Lite est davantage un bracelet d’activité qu’une véritable montre connectée. La marque est d’ailleurs repartie de zéro, au lieu de simplement simplifier la OnePlus Watch 3 haut de gamme, afin d’optimiser l’autonomie et d’offrir plus de possibilités de connectivité.

WearOS est abandonné au profit d’un système d’exploitation maison qui gère le suivi de la santé et les notifications du téléphone, et qui sera (à terme) compatible avec de nombreux téléphones, y compris ceux d’Apple. À 179 €, elle est également beaucoup moins chère que les véritables montres connectées. Cependant, cela reste le double du prix d’une CMF Watch 3 Pro. OnePlus a-t-il su allier suffisamment d’intelligence et perfectionner son design pour mériter une place à votre poignet ?

Design et fabrication : conforme aux attentes

Si la OnePlus Watch 3 misait tout sur sa présence au poignet avec son imposant boîtier de 47 mm et sa lunette extérieure en titane distinctive, la Watch Lite se veut beaucoup plus discrète. Plus petite, elle est disponible en une seule taille de 44 mm et son boîtier en acier inoxydable est à peine visible autour de l’écran circulaire. Le panneau arrière est en plastique, mais ne fait pas du tout bon marché et reste quasiment invisible une fois portée.

Avec son épaisseur de seulement 8,9 mm, la Watch Lite se pose délicatement sur le poignet et se glisse facilement sous les manches d’une chemise. Assez légère, elle n’en paraît pas moins robuste et ne donne pas l’impression d’être un modèle bas de gamme. On apprécie particulièrement ses certifications IP68 et 5 ATM, qui en font le choix idéal par rapport à la CMF Watch 3 Pro, moins chère, si vous fréquentez régulièrement les piscines. Il n’y a qu’un seul bouton sur le côté, bien qu’il en paraisse deux : la couronne digitale supérieure permet de naviguer dans les menus, tandis que la partie inférieure est une surface tactile dédiée au suivi de la santé.

Ce modèle est disponible en acier inoxydable argenté ou noir, avec des bracelets en caoutchouc blanc ou noir respectivement. Les bracelets sont de taille standard et se fixent par des barrettes à ressort pour un remplacement facile par des bracelets d’autres marques.

Écran : il y a du mieux

Hormis une bordure noire légèrement plus épaisse, rien dans l’écran de la Watch Lite ne trahit son positionnement « abordable ». L’écran AMOLED circulaire de 1,46 pouce offre une résolution quasiment équivalente à celle de la Watch 3, plus onéreuse, et est protégé par le même verre saphir. La légère courbure des bords, parfaitement intégrée au boîtier, est du plus bel effet. Les couleurs sont vives et les noirs quasi parfaits, ce qui met particulièrement en valeur les cadrans plein écran les plus dynamiques. Avec le bon cadran, la bordure se fond presque totalement dans le design. Les angles de vision sont également excellents. On apprécie la quantité d’informations que OnePlus parvient à afficher simultanément à l’écran. OnePlus annonce une luminosité maximale de 3 000 nits, comparable à celle de modèles concurrents plus chers comme la Samsung Galaxy Watch 8. La luminosité est en tout cas suffisante pour une lisibilité optimale en extérieur, même par grand soleil. Rien à redire.

Interface : un visage familier

Au premier abord, l’interface de la OnePlus Watch Lite ne semble pas très différente de celle de la Watch 3. Icônes, polices et disposition générale sont identiques, la situant entre l’approche minimaliste de la Pixel Watch 4 et l’interface plus extravagante de la Galaxy Watch 8 de Samsung.

L’interface OxygenOS de la montre permet d’accéder aux paramètres rapides et aux notifications par un glissement vertical depuis le cadran principal, mais les seuls widgets disponibles à droite sont liés à la santé. Un glissement vers la gauche révèle une série de cartes pour la météo, les rendez-vous du calendrier, les raccourcis d’applications et les commandes musicales. Ces dernières servent uniquement à écouter de la musique depuis votre téléphone, sans possibilité de stocker de fichiers sur la montre elle-même ; le microphone et le haut-parleur intégrés permettent de prendre et de recevoir des appels, et d’annoncer vos temps au tour pendant l’exercice.

Une pression sur la couronne digitale affiche ensuite la liste complète des applications, mais celle-ci ne présente pas grand-chose de plus à signaler. Le bouton déclencheur pour contrôler à distance l’appareil photo de votre téléphone pourrait s’avérer pratique. On est moins convaincu par la courte télécommande vidéo permettant de naviguer entre les vidéos YouTube ou TikTok, et par la « lampe torche » qui se contente d’éclairer l’écran en blanc. Elle éclairait à peine à trente centimètres de mon visage lorsque je fouillais dans le placard sous mon escalier. Il y a aussi un portefeuille virtuel, mais uniquement pour stocker les clés des serrures connectées NFC. Impossible d’utiliser la Watch Lite pour les paiements sans contact.

Le logiciel étant une création propriétaire de OnePlus, il n’y a pas de boutique d’applications comme sur une montre Wear OS. Hormis les fonctions classiques de minuteur, d’alarme, de boussole et de baromètre, la sélection d’applications est entièrement axée sur la santé. Le principal avantage de cette solution autonome, outre l’autonomie ? La OnePlus Watch Lite pourra se connecter simultanément à plusieurs téléphones, y compris des appareils iOS, pour les appels et notifications. Un atout majeur si vous utilisez un téléphone professionnel et un téléphone personnel distincts, et qui pourrait en faire une véritable alternative à l’Apple Watch SE 3 si vous partagez votre temps entre Android et iOS – même si la compatibilité ne sera officiellement disponible qu’à une date ultérieure non communiquée. Mon modèle de test proposait cette option, mais je n’ai pas réussi à le connecter à un Pixel 10 Pro comme second téléphone.

Santé et forme physique : l’essentiel

L’application mobile OHealth regorge de cadrans personnalisables, avec un mélange de styles numériques, analogiques et sportifs. C’est également là que vous trouverez des informations détaillées sur toutes les données de santé et d’entraînement enregistrées par la Watch Lite. Ces données sont nombreuses : fréquence cardiaque, saturation en oxygène, température du poignet, niveau de stress, cycle menstruel, nombre de pas et phases de sommeil. Un bilan de santé de 60 secondes analyse simultanément plusieurs de ces paramètres, ainsi que votre âge vasculaire et la présence éventuelle de rigidité artérielle. Il vous suffit de poser un doigt sur le capteur latéral et de rester immobile pendant une minute. C’est bien plus pratique que de jongler entre plusieurs applications pour avoir un aperçu de votre santé.

Elle peut enregistrer plus de 100 sports et activités différents, et son GPS double bande capte généralement le signal en moins de dix secondes. Le suivi d’itinéraire était globalement précis. Le capteur optique de fréquence cardiaque s’est également révélé fiable, avec une précision de quelques battements par minute comparable à celle d’une ceinture pectorale.

Après chaque entraînement, vous disposez d’une quantité appréciable de données à analyser, mais aucune analyse ni conseil d’entraînement n’est fourni ; vous devez donc interpréter vous-même les chiffres et les graphiques. Le suivi du sommeil est également assez basique comparé à des appareils comme Garmin ou Whoop. Les athlètes confirmés seront déçus, mais les sportifs occasionnels qui souhaitent un aperçu plus complet de leurs données y trouveront leur compte.

Autonomie : remarquable

La Watch Lite offre une autonomie impressionnante, malgré sa batterie de 330 mAh, relativement petite comparée à celle de montres connectées plus complètes. L’utilisation d’un système d’exploitation personnalisé plutôt que Wear OS y contribue certainement, tout comme des composants internes moins gourmands en ressources.

Nous avons pu l’utiliser en moyenne quatre jours avec l’écran toujours allumé. Cela comprenait environ une heure d’exercice par jour, le suivi de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 et la réception régulière des notifications de mon smartphone. Une CMF Watch 3 Pro offre une autonomie légèrement supérieure, mais la différence est minime. Contrairement à la OnePlus Watch 3, elle ne nécessite pas deux puces distinctes pour atteindre cette performance.

Avec l’écran toujours allumé désactivé, l’autonomie frôle la semaine et peut même atteindre dix jours en mode économie d’énergie, même si ce mode désactive une grande partie des fonctionnalités utiles pour le suivi de la santé. La recharge est très simple : dix minutes sur le chargeur dédié suffisent pour une journée d’utilisation. Une recharge complète prend environ une heure et demie.

Verdict OnePlus Watch Lite

Si vous en avez assez des montres connectées surchargées de fonctionnalités, la OnePlus Watch Lite vous offrira un vent de fraîcheur. Elle ne prétend pas être un second smartphone au poignet : hormis quelques fonctions essentielles, elle se concentre principalement sur le fitness, tout en conservant l’allure d’une montre. Elle imite à la perfection un modèle plus cher, et son écran est tout simplement magnifique.

Le suivi de la santé pourrait être plus complet, notamment pour guider les entraînements et expliquer les différentes données aux non-sportifs. L’absence de paiement sans contact pourrait également en rebuter certains. Cependant, l’absence de Wear OS a permis d’améliorer considérablement l’autonomie par rapport à des alternatives abordables comme la Samsung Galaxy Watch FE. Ajoutez à cela son étanchéité et vous obtenez un accessoire portable performant en toutes circonstances, d’un excellent rapport qualité-prix.