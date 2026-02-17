Thomson Go Plus Pro UHD : Plus qu’une TV, un écran mobile tactile

Centre multimédia du quotidien, écran interactif et téléviseur mobile, le Thomson Go Plus Pro UHD propose une nouvelle approche du téléviseur, pensée pour les usages actuels. Il associe qualité d’image et de son, mobilité, écran tactile et accès aux contenus connectés.



Il vous suit partout. Monté sur roulettes et doté d’une batterie intégrée, le Thomson Go Plus Pro UHD (699 €) se déplace aisément et réunit sur un seul écran tous les usages multimédias du quotidien, à la maison comme au bureau. Streaming, contenus vidéo, applications interactives ou visioconférences : tout se retrouve sur un grand écran tactile 4K Ultra-HD de 27 pouces, du salon à la cuisine, en passant par une chambre ou un espace de travail. Depuis l’essor du smartphone, la vidéo s’est installée partout dans le quotidien. Mais la petite taille des écrans limite souvent le confort et l’immersion. Faut-il pour autant renoncer à la mobilité pour profiter d’une image plus grande ?

Dernier-né de la Go Collection, le Go Plus Pro UHD approfondit la vision d’un téléviseur mobile pensé pour les usages d’aujourd’hui. Son écran de 27 pouces, associé à un socle sur roulettes et à une batterie offrant jusqu’à 4 heures d’autonomie, apporte une grande liberté d’utilisation, sans contrainte d’installation.

Pensé pour avoir une expérience complète, le Go Plus Pro UHD associe une image 4K Ultra-HD précise et détaillée à un système audio 42 watts avec caisson de basses intégré au socle, pour un rendu immersif et équilibré. Conçu pour s’adapter à tous les usages, l’écran est réglable en hauteur, inclinable et pivotant. Grâce à Android 14, le Go Plus Pro UHD donne accès aux services de streaming, aux chaînes TV et à un large catalogue d’applications de divertissement et professionnelles, dès qu’il est connecté au Wi-Fi. En complément de ses connectivités sans fil, il intègre plusieurs ports filaires pour brancher facilement des périphériques externes ou des sources vidéo (HDMI, USB-C).

Grâce à son écran tactile, le Go Plus Pro UHD ne se limite pas au divertissement. Il devient un grand écran interactif, idéal pour travailler, créer ou apprendre, avec la possibilité d’installer des applications professionnelles comme la suite Office et d’utiliser plusieurs applications simultanément via le multi-tâches. Sa webcam intégrée facilite les visioconférences sur grand écran, particulièrement adaptées au télétravail. Applications éducatives, dessin, jeux interactifs pour enfants ou jeux vidéo via une manette Bluetooth : les usages sont nombreux. Mobile par nature, il trouve aussi bien sa place dans la cuisine pour suivre une recette, sur la terrasse pour regarder une série, ou dans une chambre pour profiter d’un stream en toute tranquillité.

