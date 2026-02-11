Essai – XPeng G9 Black Edition : à la vitesse de l’éclair

Lors d’un premier essai, nous avions été parfaitement impressionnés par le XPeng G9, grand SUV électrique conçu par une marque dont nous ignorions l’existence jusqu’à il y a peu de temps. En version Black Edition, le G9 est plus impressionnant que jamais ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

En 2024, la marque chinoise XPeng (dont on rappellera qu’elle a été fondée en 2014 par un ancien dirigeant d’Ali Baba, et qu’ils ont une branche aéronautique qui fait des drones a habitacle fermé et à deux places !) a vendu 511 voitures en France. En 2025, ils ont enregistré 4000 commandes. Et en 2026, attendez-vous à une progression tout aussi spectaculaire, puisqu’une berline, la P7+, devrait rejoindre une gamme composée pour l’instant du G6, un concurrent direct de la Tesla Model Y, et du G9, un grand SUV de 4,89 m de long, statutaire et luxueux, qui vient de se doter d’une version Black Edition, ici à l’essai.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Le Black Edition porte bien son nom : tout est noir. L’intérieur (un cuir clair est toutefois disponible en option), l’extérieur, les jantes de 21 pouces, les vitres et même les logos, seuls les étriers de frein orange apportent une touche de couleur. Cela lui donne un sacré style, non ? Et d’un point de vue technique, puissance, autonomie et vitesse de recharge sont également en progrès.

Et sous le capot ?

Le G9 Black Edition ne vient qu’avec la plus complète des motorisations électriques : nommée AWD Performance, celle-ci repose sur deux moteurs, développant la puissance impressionnante de 575 ch (précédemment, la version AWD Performance développait 551 ch). Avec sa grosse batterie de 93,1 kWh, le G9 promet 585 kilomètres d’autonomie (520 sur la version précédente) et des accélérations canon, avec le 0 à 100 km/h couvert en 4,2 secondes. Mais surtout, l’évolution principale dont bénéficie ce millésime 2026, c’est une capacité de recharge record pouvant aller jusque 525 kW, ce qui permet de regagner 80 % de l’autonomie en 12 minutes seulement. Impressionnant, certes, mais un peu théorique aussi, car les bornes capables de débiter autant d’énergie sont quasiment inexistantes sur notre territoire. Mais ce jour viendra et le XPeng sera prêt…

Et au volant, ça donne quoi ?

Nul doute que le XPeng G9 est une voiture de luxe. Pas du luxe à l’allemande, mais du luxe moderne : le tableau de bord comprend trois écrans et le passager peut regarder des films ou des vidéos en roulant (un filtre empêche le conducteur de les voir), les sièges en cuir sont généreux et très confortables, l’espace à bord est gigantesque (le coffre peut offrir jusque 1576 litres), et l’équipement est plus que complet, avec notamment une excellente sono. Certes, pour beaucoup de choses (y compris du basique, comme régler ses rétroviseurs), il faut passer par l’écran central et le tout tactile trouve ici quelques limites. Néanmoins, tout, absolument tout, est paramétrable : l’ambiance intérieure et ses couleurs, les réglages de direction, suspension (elle est pilotée), réponse des moteurs, frein moteur… En parlant de suspension pilotée, le G9 est un tapis volant comme on en ai rarement rencontré, et le silence à bord est impressionnant, avec une excellente gestion des bruits aérodynamiques. Évidemment, à ce niveau de puissance, les dépassements ne sont qu’une formalité. Malgré le look tout noir et la puissance impressionnante, le G9 n’offre pas la précision de châssis d’une Audi SQ8, par exemple, mais sa capacité à voyager dans un confort absolu est remarquable. Côté autonomie, on dépasse facilement les 450 kilomètres, en usage mixte.

Son point fort ?

C’est le rapport prix / prestations, imbattable sur le marché. Le confort est brillant, l’équipement est parfait, les performances sont de premier plan et la technologie électrique (autonomie, recharge), fait simplement figure de référence.

Le verdict de Stuff

On peut trouver moins bien, beaucoup moins bien, mais c’est plus cher. Le G9 joue dans la cour des grands et est plus désirable que jamais dans cette version Black Edition.

Les chiffres clé

Moteur : moteur électrique x 2

Cylindrée : –

Puissance : 575 ch

Couple : 695 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2340 kilos

Vitesse maxi : 200 km/h

0 à 100 km/h : 4,2 secondes

Conso officielle / de l’essai : 21,3 kWh/100 / 22 kWh/100

Prix : gamme XPeng G9 à partir de 59990 €, version d’essai Black Edition à partir de 75280 €