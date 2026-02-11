Avec Sennheiser, chacun peut enfin écouter la télévision comme il aime

Regarder la télévision devrait toujours être un moment de détente. Pourtant, dans de nombreux foyers, le son devient vite source de compromis : volume trop élevé pour les uns, dialogues difficiles à comprendre pour les autres.

Entre écrans ultra-fins et haut-parleurs de plus en plus discrets, l’expérience audio peine parfois à suivre. En 2026, Sennheiser propose une alternative pensée pour le confort de tous avec le RS 275 Casque TV, une solution d’écoute personnelle, simple et discrète.

Retrouver le plaisir d’écouter, sans gêner son entourage

Le principe du RS 275 est clair : permettre de profiter pleinement des films, séries ou événements sportifs sans imposer le volume à toute la maison. Le casque fonctionne en sans-fil grâce à un émetteur TV dédié, le BTA1, et s’appuie sur la technologie Auracast, une nouvelle forme de diffusion audio Bluetooth.

Cette technologie garantit une synchronisation fluide entre le son et l’image, sans décalage perceptible, tout en offrant une portée confortable pouvant atteindre cinquante mètres. Il devient ainsi possible de continuer à suivre son programme depuis une autre pièce, que ce soit la cuisine ou la chambre, sans perdre en qualité.

Une installation simple, pensée pour le quotidien

Pas besoin d’être expert en technologie pour utiliser le RS 275. Dès la sortie de la boîte, le casque et l’émetteur sont déjà appairés. Les connexions sont clairement identifiées grâce à un système de codes couleur, ce qui rend l’installation rapide et intuitive.

Le transmetteur BTA1 s’adapte à la plupart des téléviseurs et équipements actuels grâce à ses entrées optique, jack 3,5 millimètres et HDMI ARC. Il peut également gérer plusieurs sources audio et basculer automatiquement de l’une à l’autre, pour s’intégrer naturellement dans les habitudes du foyer.

Un son personnalisable, selon ses envies

Parce que chacun n’entend pas de la même manière, Sennheiser mise sur la personnalisation. Grâce à l’application Smart Control Plus, disponible sur smartphone, il est possible d’ajuster finement son expérience d’écoute : équilibre gauche-droite, profils sonores, égaliseur ou encore renforcement des dialogues.

Le casque HDR 275 est particulièrement pensé pour améliorer la clarté des voix, souvent noyées dans les bandes-son de films ou de séries. Plusieurs réglages permettent ainsi de mieux distinguer les dialogues, tout en conservant une ambiance sonore immersive et agréable. Un mode spécifique limite également les bruits parasites, pour une écoute plus reposante.

Un confort fait pour durer

Côté design, le RS 275 privilégie la légèreté et la discrétion. Le casque se fait rapidement oublier grâce à ses coussinets souples, recouverts d’un tissu respirant, adaptés aux longues sessions devant l’écran. Les commandes physiques, larges et faciles à repérer, permettent d’ajuster le volume ou de répondre à un appel sans quitter son programme des yeux.

Avec une autonomie pouvant atteindre cinquante heures, le casque n’a pas besoin d’être rechargé en permanence. La recharge s’effectue simplement via USB-C, et les éléments essentiels, comme les coussinets ou la batterie, peuvent être remplacés. Un support métallique est également fourni, pour garder le casque toujours à portée de main dans le salon.

Une technologie qui ouvre de nouveaux usages

Au-delà de la télévision, le RS 275 s’inscrit dans un écosystème plus large. Grâce à Auracast™, il peut se connecter à d’autres appareils compatibles, comme un smartphone ou une tablette, pour écouter de la musique ou des contenus en streaming dans différentes pièces de la maison.

Le transmetteur BTA1 permet également d’accéder à des réglages avancés, comme la compensation du retard vidéo ou la protection par mot de passe, offrant une flexibilité appréciable selon les usages et les environnements.

Le RS 275 Casque TV est proposé en précommande à 249,90 euros, avec une disponibilité annoncée dès le 17 février 2026. Le transmetteur TV BTA1 sera également disponible séparément, tandis qu’une version alternative, sans support casque, sera proposée sous le nom RS 255 Casque TV à un tarif plus accessible.