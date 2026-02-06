Ne passez pas à côté de ces montres d’aviateur IWC x George Russell en édition limitée

Deux montres d’aviateur discrètes en céramique noire, rehaussées du bleu signature de George Russell et animées par des mouvements de manufacture de haute précision.

IWC Schaffhausen s’est associé au pilote de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas, George Russell (vous en avez peut-être entendu parler), pour créer deux montres d’aviateur en édition limitée. Ce sont parmi mes collaborations préférées avec un pilote réalisées par la marque à ce jour. Ce partenariat donne naissance à deux modèles : la Pilot’s Watch Chronograph 41 et la Pilot’s Watch Automatic 41, toutes deux en céramique d’oxyde de zirconium noir et parées de la teinte bleue emblématique de Russell. Cette couleur, devenue indissociable du pilote britannique, est omniprésente, notamment sur son casque, et se retrouve désormais sur les cadrans, les index luminescents et les bracelets en caoutchouc des montres.

Ces deux pièces témoignent du savoir-faire ancestral d’IWC en matière de matériaux de pointe. Les boîtiers sont réalisés en céramique noire, un matériau qu’IWC travaille depuis les années 1980, grâce à sa légèreté et à son impressionnante résistance aux rayures. Sur le chronographe, la couronne et les poussoirs sont en Ceratanium, un matériau exclusif à IWC qui allie la légèreté du titane à la dureté de la céramique. Le modèle automatique est également doté d’une couronne en Ceratanium, assurant ainsi une parfaite harmonie entre les deux montres.

La montre d’aviateur chronographe 41 George Russell (réf. IW389411) mesure 41,9 mm de diamètre et est animée par le calibre de manufacture IWC 69380. Elle offre une réserve de marche de 46 heures et arbore des aiguilles et un cadran noirs, tandis que les chiffres, les index et le Super-LumiNova brillent d’un bleu distinctif, signature de Russell. Si la disposition est celle d’un chronographe d’aviateur classique, le choix de cette couleur lui confère une originalité remarquable.

À ses côtés se trouve la montre d’aviateur automatique 41 George Russell (réf. IW328107). Plus épurée, elle affiche l’heure et la date dans un boîtier en céramique de 41 mm. Elle est équipée du calibre 32112, également de manufacture IWC, doté d’un système de remontage à double cliquet et offrant une impressionnante réserve de marche de 120 heures. À l’instar du chronographe, elle utilise des inscriptions et une luminescence bleues, un clin d’œil direct à Russell.

Retournez l’une ou l’autre montre et vous découvrirez un fond de boîtier en titane gravé du numéro 63 (le numéro de course de Russell depuis ses débuts en karting). Les deux montres sont montées sur des bracelets en caoutchouc bleu, assortis aux accents du cadran et équipés du système EasX-Change d’IWC, permettant un changement de bracelet rapide et sans outil. La collection IWC x George Russell est disponible dès maintenant. Chaque modèle est limité à 1063 exemplaires.