Realme casse la barrière des 10 000 mAh avec son P4 Power 5G

Realme lance le premier smartphone au monde avec une batterie de plus de 10 000 mAh.



Doté de la première batterie Titan de 10 001 mAh au monde, le P4 Power 5G établit une nouvelle référence en matière d’ultra-endurance, tout en combinant des performances de niveau flagship et un niveau élevé de durabilité. La technologie de nouvelle génération à anode en silicium-carbone permet d’offrir des performances longue durée exceptionnelles tout en conservant un format fin de 9,08 mm pour 219 g, atteignant un équilibre rare entre capacité extrême et ergonomie confortable.

Les équipes de realme travaillent actuellement sur une version spécifique pour le marché européen, respectant les réglementations de batterie spécifique à l’EU. realme souhaite commercialiser le produit cette année. Au-delà de sa capacité, le P4 Power 5G mise sur une sécurité renforcée. Équipé de la batterie Titan, il fonctionne de manière fiable entre –30 °C et 56 °C. La batterie a réussi des tests de compression à plat, de surcharge et de chute, obtenant la certification TÜV Five Star Battery Safety, une première pour un smartphone de la catégorie 10 000 mAh. Grâce à la chimie silicium-carbone de nouvelle génération et à une gestion intelligente de la charge, la batterie prend en charge jusqu’à 1 650 cycles et conserve plus de 80 % de sa capacité après huit ans, établissant un nouveau standard en matière de fiabilité à long terme.



Malgré cette capacité hors norme, le smartphone prend en charge la charge rapide 80 W, permettant d’atteindre 50 % en seulement 36 minutes, et introduit la recharge inversée 27 W la plus rapide au monde pour alimenter facilement accessoires et autres appareils. L’ensemble de ces innovations positionne le P4 Power 5G comme une nouvelle référence en matière d’autonomie sur smartphone, en offrant aux utilisateurs une puissance fiable, durable et sans compromis, pensée pour durer dans le temps.



Le realme P4 Power 5G offre des performances puissantes et efficaces grâce au processeur Dimensity 7400 Ultra 5G, garantissant une reconnaissance d’image plus rapide, un traitement HDR amélioré et un enregistrement 4K fiable pour un gaming fluide et un multitâche sans effort. L’expérience est sublimée par l’écran HyperGlow 4D Curve⁺ AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Avec une luminosité maximale atteignant 6 500 nits et 1,07 milliard de couleurs, l’affichage reste éclatant, fluide et parfaitement lisible, même en plein soleil. Que ce soit pour jouer, regarder des contenus en streaming ou naviguer au quotidien, le realme P4 Power 5G garantit une expérience visuelle immersive et d’une grande fluidité. Décliné en 2 coloris : Flash Orange et Power Silver, le design met en avant la transparence avec son design Visible Power et la puissance, reflétant la volonté de realme de rendre les technologies avancées visibles et accessibles.