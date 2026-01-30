Essai – Volkswagen ID.Buzz GTX, le combi énervé



Dans les années 50, le Volkswagen Combi s’est vite doté d’une irrésistible image d’engin baba cool. Et sa récente réinterprétation, en version électrique au look néo-rétro, donnait dans des performances modestes. Ce n’est plus le cas de cette version GTX : énervé, le Combi, c’est presque incongru, mais rigolo. Une auto pas comme les autres, assurément. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Relancé il y a deux ans, le Volkswagen ID.Buzz était une réinterprétation moderne et électrique du fameux Combi, icône des babacool dans les années 60 et après, et figure légendaire de la marque allemande . Mais, avec le moteur de base de 204 ch, et en raison d’un poids élevé (2470 kilos), ses performances restaient modestes et un peu frustrantes si l’on souhaitait sortir des villes. La version GTX corrige cela, de belle façon !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Extérieurement, cela reste un ID.Buzz, mais il est posé sur des jantes plus larges, dispose d’un bouclier avant au style plus agressif. Il offre par ailleurs des coloris qui ne sont pas disponibles sur l’ID.Buzz standard, dont un audacieux rouge vif, presque comme une Ferrari. A l’intérieur, la plus belle évolution vient des jolis sièges sport en cuir et Alcantara. A noter qu’il est disponible en deux longueurs de châssis, qu’il peut offrir 6 ou 7 places, et qu’il est possible d’avoir de jolis sièges individuels au second rang.

Et sous le capot ?

Là, ça bouge : l’ID.Buzz GTX se dote de deux moteurs, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière. C’est donc virtuellement un 4 roues motrices, en fonction des conditions. La puissance cumulée est désormais de 340 chevaux et 560 Nm de couple, des valeurs de sportive ! Certes, le poids reste toujours élevé (pas loin de 2800 kilos), mais en version courte, le 0 à 100 km/h couvert en 6,1 secondes témoigne d’un beau dynamisme. La vitesse de pointe est limitée à 160 km/h, mais vu le poids et le parpaing, ce n’est pas si mal. Par ailleurs, avec ses deux moteurs, il peut tracter 1800 kilos au lieu de 1000 sur la version de 204 chevaux : un bateau ou une belle caravane. Pas mal comme véhicule de loisirs. Enfin, selon la taille du châssis, il offre 77 ou 86 kWh de batteries, et peut recharger sur des bornes rapides à 200 kW. Notons d’ailleurs que la gamme s’est simplifiée par rapport au mon précédent essai lors du lancement de l’ID.Buzz : le moteur d’accès fait désormais 170 ch (uniquement en 5 places, il couvre le 0 à 100 km/h en 10,7 secondes), et une version propulsion de 286 est également disponible.

Et au volant, ça donne quoi ?

Il y a un côté excitant et décalé à se retrouver au volant de cette auto qui fait tourner des têtes, et à ressentir la vigueur des accélérations, qui n’ont rien à voir avec celle de la version standard (qui couvrait le 0 à 100 en 10,2 secondes). L’espace à bord est gigantesque, l’info-divertissement moderne et rapide, même si VW a tendance à trop faire confiance à l’écran au détriment de commandes physiques. Le confort est bon, et j’ai même trouvé cette version GTX plus cohérente en termes de châssis que sur celui de la version de base, que j’avais eu l’occasion d’essayer à l’époque. Bien entendu, le poids ne se fait jamais totalement oublier dès que l’on tente une conduite un peu dynamique, mais dans le cadre d’un usage quotidien et péri-urbain, il se fait totalement oublier.

Son point fort ?

On n’arrive pas à se retirer l’idée que l’engin est un poil incongru, mais comme la vie est trop courte pour rouler triste, on l’apprécie pour sa fraicheur, son côté décalé et un poil délirant. Et c’est aussi un bel hommage au passé : au début des années 80, Volkswagen a construit une série limitée de troisième génération de Combi, le T3, avec un moteur six cylindres de Porsche 911 à l’arrière. Un collector absolu, qui prouve aussi que les Allemands peuvent être plus fun qu’on ne le croit !

Le verdict de Stuff

L’ID.Buzz GTX n’est pas qu’un exercice de style : ses performances, sa capacité de traction et ses quatre roues motrices en font également un véhicule de loisir et familial. Et puis, avoir le sourire en entrant chaque matin dans son garage, cela n’a pas de prix, non ?

Les chiffres clé

Moteur électrique x 2

Puissance : 340 ch

Couple : 560 Nm

Boîte de vitesse : 1 rapport fixe

Poids : 2800 kilos

Vitesse maxi : 160 km/h

0 à 100 km/h : 6,1 secondes

Conso officielle / de l’essai : 18,9 kWh/100 / 23 kWh/100

Prix : gamme à partir de 49 450 €, version d’essai GTX à partir de 70900 €