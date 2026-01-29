MSI, un millésime 2026 bluffant

Lors du CES 2026, MSI a dévoilé sa nouvelle série Prestige, ainsi que les derniers PC portables gaming des séries Raider, Stealth et Crosshair au design repensé.



Équipés des derniers processeurs Intel Core Ultra Série 3 et de processeurs graphiques NVIDIA® GeForce RTX, ces ordinateurs portables sont conçus pour offrir des performances de nouvelle génération.

Le fabricant taïwanais MSI est fier de dévoiler sa toute nouvelle gamme d’ordinateurs portables au CES 2026, avec en tête d’affiche la série Prestige entièrement repensée, conçue pour les professionnels modernes qui exigent à la fois performances et style. La nouvelle gamme Prestige fait ses débuts avec un tout nouveau langage de conception, caractérisé par des contours plus lisses et plus arrondis et un savoir-faire raffiné qui rehaussent son aspect haut de gamme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Équipée des derniers processeurs Intel Core Ultra Série 3, la gamme Prestige allie des performances de pointe à un format élégant et léger pour redéfinir l’expérience des ordinateurs portables professionnels modernes.

« La nouvelle série Prestige, avec son tout nouveau design, ses contours plus fluides et son savoir-faire raffiné, souligne l’engagement de MSI en faveur de l’innovation dans le segment des entreprises et de la productivité », a déclaré Eric Kuo, vice-président exécutif et directeur général de la division ordinateurs portables de MSI. « Grâce à des fonctionnalités uniques telles que le pavé tactile Action Touchpad et le stylet MSI Nano Pen, nous aidons les professionnels à gagner en productivité et en contrôle, où qu’ils se trouvent. »

« Intel et MSI continuent d’apporter des innovations de pointe aux utilisateurs et d’améliorer les expériences du monde réel », a déclaré Jim Johnson, vice-président senior et directeur général du groupe Client Computing chez Intel. « Équipés des derniers processeurs Intel Core Ultra Série 3, les ordinateurs portables de la nouvelle série Prestige offrent des performances exceptionnelles et une autonomie remarquable, ce qui est parfait pour les entreprises et la productivité. »

MSI présente également sa nouvelle génération d’ordinateurs portables gaming, notamment les séries Raider, Stealth et Crosshair, chacune repensée avec un tout nouveau châssis, un système de refroidissement amélioré et une disposition des connecteurs travaillée. Ces modèles actualisés sont équipés de processeurs graphiques NVIDIA® GeForce RTX qui repoussent les limites en matière de performances, de conception et d’innovations centrées sur l’utilisateur.

« La refonte complète de notre gamme gaming, en particulier avec un système de refroidissement amélioré pour des performances optimales, des châssis plus fins et une connectique améliorée, a été directement inspirée par les commentaires des utilisateurs », a ajouté Eric Kuo. « Cela témoigne de l’importance accordée par MSI à l’écoute de notre communauté et au souhait de satisfaire les attentes des gamers et des créateurs. »

Parmi les ordinateurs gaming concernés, le Stealth 16 AI+ s’est distingué par son équilibre exceptionnel entre mobilité et puissance, remportant le prestigieux prix de l’Innovation CES dans la catégorie très concurrentielle « Matériel informatique et composants ». Cette reconnaissance réaffirme que la série Stealth est l’une des gammes d’ordinateurs portables fins et légers les plus avancées actuellement disponibles.



Afin d’élargir encore l’accès à l’informatique de nouvelle génération, MSI a également lancé la série Modern S, équipée de processeurs Intel Core Ultra Série 3. Conçue pour assurer mobilité et polyvalence au quotidien, la série Modern S offre des performances puissantes et un design élégant.

Enfin, MSI présente la Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, une édition spéciale de sa célèbre console de jeu portable. Cette édition se caractérise par une couleur bleu glacier qui réhausse son élégant châssis incurvé. Ce design combine un style esport et un look gaming dynamique.



Nouvelle série Prestige : des profils plus fins, des courbes plus douces et un design plus haut de gamme à l’intérieur comme à l’extérieur

Au CES 2026, MSI a fièrement présenté les nouveaux Prestige 14 et Prestige 16, des ordinateurs portables professionnels haut de gamme conçus pour les utilisateurs qui exigent des performances, une mobilité et un design exceptionnels. Par rapport à leurs prédécesseurs, les nouveaux modèles Prestige sont plus fins, présentent une silhouette plus arrondie et moderne et sont entièrement fabriqués à partir d’aluminium pour une sensation nettement plus raffinée et haut de gamme. Le Prestige 14 ne pèse que 1,32 kg, soit une réduction de 22 % par rapport à la génération précédente, tandis que le Prestige 16 reste un leader du secteur avec seulement 1,59 kg.

Équipée des derniers processeurs Intel Core Ultra Série 3, la série Prestige offre des performances durables grâce à des processeurs graphiques et des performances d’intelligence artificielle de nouvelle génération. Une batterie haute capacité de 81 Wh offre jusqu’à plus de 30 heures de lecture vidéo en 1080p, permettant une véritable productivité sur plusieurs jours. Le nouveau processeur graphique Intel Arc B390 intégré garantit un bond en avant en termes de performances visuelles, permettant la création de contenu et même de jouer à des jeux AAA lors de déplacements. Grâce à une chambre à vapeur avancée, à deux ventilateurs et à la conception thermique Intra Flow, le système maintient des performances optimales tout en conservant un niveau sonore inférieur à 30 dBA.

Les Prestige 14 et 16 Flip offrent les mêmes performances puissantes et le même design fin que leurs homologues à capot standard, avec en plus la flexibilité d’un format 2-en-1 et des écrans tactiles compatibles avec un stylet, parfaits pour les utilisateurs qui préfèrent un contrôle manuel ou la saisie au stylet.

Accompagnée du stylet MSI Nano Pen exclusif, la série Prestige Flip établit une nouvelle norme en matière de productivité mobile. Un emplacement astucieusement conçu au bas de l’ordinateur portable permet de ranger le stylet en toute sécurité et de l’avoir toujours à portée de main. Il se recharge lorsqu’il est connecté : 15 secondes suffisent pour obtenir jusqu’à 45 minutes d’utilisation, et une recharge complète ne prend que 30 secondes. Dans le cadre de la collaboration exclusive entre MSI et Microsoft, le stylet MSI Nano Pen intègre la fonction « Appuyer pour parler » de Copilot. En appuyant sur les deux boutons, les utilisateurs peuvent activer la saisie vocale de Copilot, ce qui permet des interactions plus naturelles lors de leurs déplacements.

Parmi les autres fonctionnalités remarquables, citons le nouveau pavé tactile Action Touchpad, 53 % plus grand, avec des zones de gestes personnalisables pour un contrôle intuitif et une sécurité de niveau entreprise avec le module TPM 2.0, la fonction de reconnaissance faciale et d’empreintes digitales Windows Hello et le verrouillage automatique Smart Guard qui détecte la présence de l’utilisateur. Un superbe écran OLED 2,8K 120 Hz avec VRR et certification DisplayHDR True Black 1000 complète l’expérience, offrant des images ultrafluides et réalistes.

Avec un équilibre parfait entre performances, mobilité et fabrication haut de gamme, les nouveaux Prestige 14 et 16 redéfinissent ce que les professionnels peuvent attendre d’un ordinateur portable professionnel moderne.



Prestige 13 AI+ : la puissance alliée à une mobilité inégalée

Déjà réputée pour ses PC portables ultralégers, la série Prestige propose désormais un modèle encore plus léger. Avec un poids de seulement 899 grammes, le Prestige 13 AI+ est officiellement l’ordinateur portable 13 pouces en magnésium-aluminium le plus léger au monde. Mais il ne s’agit pas seulement d’être léger. Le dernier processeur Intel® Core™ Ultra Série 3 qu’il intègre offre une amélioration considérable en termes de performances, faisant du nouveau Prestige 13 AI+ le mélange parfait entre puissance et mobilité. Doté d’une sécurité de niveau entreprise et de performances de niveau professionnel, il est conçu pour les utilisateurs professionnels qui ne se contentent que du meilleur, qu’ils soient au bureau, en déplacement ou ailleurs.



Modern 14S et 16S : un design haut de gamme accessible à un plus grand nombre

Les nouveaux Modern 14S et 16S font leur apparition avec un design revisité, caractérisé par une utilisation accrue de matériaux métalliques et des contours plus lisses et plus arrondis, offrant un aspect et un toucher plus haut de gamme à un plus large éventail d’utilisateurs. Cette nouvelle esthétique rehausse non seulement le style de ces PC portables, mais reflète également l’engagement de MSI en faveur d’un savoir-faire accessible et de haute qualité.

Équipés des derniers processeurs Intel Core Ultra Série 3 et de deux emplacements mémoire, les ordinateurs portables de la gamme Modern S offrent des performances élevées et un potentiel d’évolutivité flexible. En matière de connectique, ils proposent une sélection complète, comprenant des ports USB-A, USB-C (avec prise en charge de l’affichage et du chargement), HDMI, RJ-45 LAN et un lecteur de carte Micro SD, afin de répondre aux besoins des utilisateurs multitâches modernes.

Malgré ces améliorations, les PC portables de série Modern S restent incroyablement mobiles. Avec un châssis en aluminium de seulement 11,1 mm d’épaisseur et un poids de 1,3 kg (Modern 14S, variante OLED), ils assurent une mobilité et une efficacité exceptionnelles aux utilisateurs en déplacement.

Raider 16 Max HX et Raider 16 HX : des modèles qui repoussent les limites des performances des ordinateurs portables gaming, dans un châssis plus compact

Réputée pour repousser les limites des performances de jeu, la série Raider passe à la vitesse supérieure avec le nouveau Raider 16 Max HX, qui offre désormais une puissance record dans un châssis plus compact.

Ne vous laissez pas tromper par sa taille. Le Raider 16 Max HX est le premier ordinateur portable gaming au monde capable de fournir une puissance totale de 300 W. À pleine charge, il libère 175 W pour le GPU RTX 5090 ou 5080, tout en alimentant simultanément le processeur Intel Core Ultra 200HX avec 125 W, ce qui en fait l’ordinateur portable gaming le plus puissant au monde.

Pour maîtriser ces performances exceptionnelles, MSI a équipé le Raider 16 Max HX du tout nouveau système de refroidissement Cooler Boost Trinity avec Intra Flow, qui comprend trois ventilateurs, six caloducs, cinq évacuations d’air et une pâte thermique à changement de phase. Que vous jouiez, créiez ou effectuiez plusieurs tâches simultanément et à plein régime, le Raider reste à bonne température et silencieux, le bruit des ventilateurs étant maîtrisé même sous une pression extrême.

MSI a également privilégié l’évolutivité dans la conception de cet ordinateur portable révolutionnaire, en donnant la possibilité d’accéder rapidement et facilement aux composants. Cela permet aux utilisateurs d’augmenter la capacité de la mémoire et du stockage sans avoir à retirer tout le capot inférieur. La prise en charge de modules de mémoire DDR5 et de SSD PCIe Gen5 garantit que l’ensemble du système reste performant, offrant une réponse ultrarapide et une compatibilité avec la prochaine génération.

Pour offrir une expérience visuelle époustouflante, le Raider 16 Max HX est équipé d’un écran OLED 2,5K 240 Hz, qui a reçu les certifications VESA DisplayHDR True Black 1000 et SGS Low Blue Light (réduction de la lumière bleue). Il est idéal pour les jeux AAA et les travaux créatifs en haute résolution, s’adaptant à chaque image et à chaque ambition.



Stealth 16 AI+ : la puissance et la mobilité allient style et élégance

La série Stealth a toujours eu pour objectif d’offrir des performances exceptionnelles dans un boîtier élégant et mobile, et le nouveau Stealth 16 AI+ pousse cette formule encore plus loin. Avec une épaisseur de seulement 16,6 mm et un poids inférieur à 2 kg, ce produit innovant primé au CES arbore un châssis en aluminium gris foncé qui respire à la fois le professionnalisme et la performance. Grâce à sa batterie de 90 Wh, il alimente votre productivité et vous permet de suivre le rythme de vos emplois du temps chargés, où que vous soyez, au travail ou dans vos loisirs.

Plus fin et plus léger que les PC portables de génération précédente, le Stealth 16 AI+ est encore plus puissant. Grâce au système de refroidissement Cooler Boost avec Intra Flow et à la conception d’évacuation multidirectionnelle, il peut fournir jusqu’à 20 W de puissance supplémentaire au GPU RTX 50. Cela se traduit par de meilleures performances pour les tâches créatives, les jeux et le travail multitâche exigeant, sans effort.

Malgré son profil épuré, le Stealth 16 AI+ ne lésine pas sur la connectique. Il est équipé de deux ports USB-A, de deux ports Thunderbolt 4, d’un port HDMI 2.1 et d’un port LAN RJ-45, offrant aux utilisateurs une flexibilité totale, qu’ils soient au bureau ou en déplacement.

Et pour ceux qui souhaitent pouvoir évoluer, le Stealth 16 AI+ est prêt pour l’avenir grâce à ses deux emplacements mémoire et SSD, ce qui le rend aussi évolutif que mobile.



Crosshair 16 Max HX et Crosshair 16 HX : un design audacieux et une puissance accrue pour des PC portables conçus pour le combat

Désormais équipée des derniers processeurs Intel Core Ultra 200HX et des GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 50, la toute nouvelle série Crosshair améliore tout ce que les joueurs apprécient. Grâce à la solution de refroidissement MSI Cooler Boost exclusive et à son système de ventilation à quatre sorties d’air, elle offre une puissance totale pouvant atteindre 200 W, soit 30 W de plus que la génération précédente, ce qui en fait l’option la plus puissante de sa catégorie.

Les joueurs peuvent profiter pleinement de ces performances grâce à l’écran OLED QHD+ 165 Hz (selon modèle), qui offre des images ultranettes et une fluidité de jeu exceptionnelle, parfaite pour les jeux compétitifs et les contenus immersifs.

La connectique a également été améliorée. La nouvelle configuration des ports E/S comprend trois ports USB-A, deux ports USB-C (dont Thunderbolt 4) et des ports HDMI et RJ-45 LAN repositionnés à l’arrière, ce qui permet un acheminement plus propre des câbles et une configuration plus facile du bureau.

Et bien sûr, l’emblématique style RGB de la série Crosshair fait son retour, cette fois avec un clavier à rétroéclairage RGB sur 24 zones plus dynamique qui permet aux joueurs d’afficher leur style unique.



Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition : un look glacé qui fera tourner les têtes

La console de jeu portable MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition se pare d’une nouvelle couleur bleu glacier, qui arbore des nuances glacées superposées sur son châssis incurvé, créant une profondeur visuelle qui allie l’esthétique de l’esport à un esprit gaming dynamique. Conservant les caractéristiques phares de la Claw 8 AI+, la version Glacier Blue Edition est équipée d’un processeur Intel Core™ Ultra 200V avec puce graphique Arc Xe2, pour des performances de pointe sans compromis.

Tous les nouveaux produits mentionnés ci-dessus, ainsi que les modèles actuellement disponibles, notamment les modèles gaming 18 pouces et les consoles de jeu portables, sont présentés lors du CES sur le stand MSI. Les partenaires commerciaux, les représentants des médias et les fournisseurs sont cordialement invités à visiter le stand et à découvrir les dernières innovations exposées. Vous trouverez ci-dessous les détails du stand :