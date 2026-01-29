Sonos sort d’hibernation avec l’amplificateur Amp Multi

Sonos est de retour ! L’Amp Multi est conçu pour les installateurs professionnels et les configurations multizones de grande envergure.

La célèbre marque audio fait son grand retour avec son premier nouveau produit… depuis 2024 ! Cependant, il ne s’agit peut-être pas d’un produit fait pour vous. Le Sonos Amp Multi est un amplificateur conçu pour les grands espaces résidentiels et sera principalement utilisé par les installateurs professionnels.

Il offre huit sorties amplifiées de 125 W pouvant alimenter jusqu’à 24 enceintes Sonos. Chaque sortie propose un son stéréo ou mono. Successeur du Sonos Amp, il offre également quatre zones contrôlables indépendamment. Vous pourrez utiliser un caisson de basses et un Sonos Sub par zone. Sonos promet une configuration rapide et intuitive grâce à une puce sonore unique activée par l’application Sonos. Plus besoin de saisir de code PIN. L’application vous permettra de gérer les zones, les sources et les sorties. L’Amp Multi intègre également une version de ProTune pour l’optimisation manuelle du son.

Côté performances, Sonos déclare : « L’association innovante d’une architecture d’alimentation GaN haute efficacité et d’une rétroaction post-filtrage de classe D (PFFB) offre une précision accrue, un contrôle dynamique et une efficacité thermique optimale dans chaque zone. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un système audio d’une clarté exceptionnelle, silencieux et stable même après une utilisation prolongée. »

Il s’agit du premier produit Sonos depuis le lancement de la barre de son Arc Ultra fin 2024. L’entreprise a traversé une période tumultueuse ces deux dernières années : un relancement catastrophique de son application, un premier casque audio décevant et le départ de son PDG. Ce produit marque donc le début d’une nouvelle ère pour Sonos. « Le Sonos Amp est l’amplificateur de streaming stéréo le plus utilisé dans les installations résidentielles grâce à sa puissance, sa fiabilité et son intuitivité », a déclaré Tom Conrad, PDG de Sonos. « L’Amp Multi reprend cette même philosophie et l’applique aux systèmes plus importants. Il simplifie la conception et l’installation des systèmes ambitieux et facilite leur utilisation au quotidien. »