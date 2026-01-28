Shure redéfinit la barre tout-en-un avec Intellimix Bar Pro

Une barre vidéo tout-en-un conçue spécifiquement pour résoudre les défis quotidiens des équipes informatiques dans les salles de réunion.

Présentée en avant-première au salon ISE 2026, cette toute nouvelle référence vient enrichir l’écosystème Microflex pour la visioconférence et compléter l’offre Shure dédiée à l’amélioration des environnements de travail optimisés par l’IA. Offrant une couverture audio et vidéo supérieure aux standards du marché dans un seul équipement, l’IntelliMix Bar Pro est idéale pour des salles de réunion de taille moyenne à grande. Première barre tout-en-un à proposer une fonctionnalité vidéo avec des caméras placées sur les côtés de la barre (brevet en instance), la dernière innovation de Shure permet, grâce à sa technologie de cadrage assistée par IA, de capter avec précision les signaux non verbaux.

L’IntelliMix Bar Pro intègre les microphones multicapsules brevetés Microflex Advance de Shure avec des haut-parleurs stéréo à haut rendement, afin de délivrer une qualité audio supérieure pour les réunions, que ce soit en captation ou en diffusion sonore. Le traitement IntelliMix embarqué améliore la clarté audio en réduisant le bruit de fond et en isolant les voix : chaque mot est assuré d’être capté clairement, ce qui favorise des transcriptions précises par des outils d’IA tels que Copilot dans Microsoft Teams.

Avec l’IntelliMix Bar Pro, Shure continue de montrer la voie en matière de collaboration au travail, en proposant des solutions intelligentes qui donnent aux équipes IT les moyens d’agir et améliorent l’expérience des réunions à l’échelle de l’entreprise. Des innovations telles que le cadrage vidéo par IA IntelliMix View positionnent l’IntelliMix Bar Pro comme une plateforme intelligente et évolutive pour les environnements de travail optimisés par l’IA. La technologie de cadrage IA IntelliMix View cadre chaque participant avec une grande précision. Quatre caméras 4K offrent un champ de vision grand angle combiné de 135°, assurant une visibilité complète de la salle et la capacité de mettre intelligemment en avant les participants actifs