HONOR Magic8 Lite, tout ce qu’il faut, mais à 399 €

Le dernier-né de sa célèbre gamme Magic Series se pose en smartphone de référence sur le segment du milieu de gamme.

Le nouveau HONOR Magic8 Lite s’impose comme l’un des smartphones les plus résistants du marché. Il offre une protection complète contre les chutes, l’eau et la poussière, et devient le premier appareil de l’industrie à bénéficier de la certification SGS Triple Resistant Premium Performance.

Son châssis renforcé, intégrant la technologie HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, un fluide non newtonien et un nouveau verre trempé ultra-résistant, protège efficacement l’appareil contre dix types supplémentaires de chutes sur surfaces dures, ainsi que contre les projections d’air comprimé Doté d’une structure étanche à trois couches 2.0, compatible avec les normes IP68 et IP69K, le HONOR Magic8 Lite affiche une résistance à l’eau digne des modèles premium. Il supporte sans difficulté les rinçages, les éclaboussures, les eaux sales ou épaisses, les environnements humides extrêmes, ainsi que les jets d’eau à très haute pression. Testé pour fonctionner après une immersion de 30 minutes à 1,5 mètre de profondeur, il se révèle fiable dans toutes les situations du quotidien.



Équipé d’une batterie silicium-carbone de 7500 mAh, le HONOR Magic8 Lite établit une nouvelle référence en matière d’autonomie sur le marché des smartphones. Grâce à un algorithme anti-vieillissement propriétaire, la batterie conserve des performances optimales pendant 6 ans, offrant aux utilisateurs une tranquillité d’esprit durable. Conçu pour accompagner les usages les plus intensifs, le smartphone propose jusqu’à trois jours d’autonomie en utilisation courante, éliminant le besoin de batteries externes.

Ce HONOR Magic8 Lite est équipé d’un écran OLED de 6,79 pouces 7, conçu pour le confort visuel et capable d’afficher 1,07 milliard de couleurs. Sa résolution 1,5K ultra-élevée 8 offre des détails d’une grande finesse et des couleurs éclatantes, pour une immersion optimale. Grâce à des bordures ultra-fines de 1,3 mm, l’écran atteint un ratio écran/corps de 94,6 %, repoussant les limites du design.

Animé par le Snapdragon 6 Gen 4, le HONOR Magic8 Lite offre une expérience fluide et réactive, avec des performances graphiques et système nettement améliorées. Par rapport à la génération précédente, le processeur graphique affiche un gain de 29 %, tandis que le processeur central progresse de 11%. Cette efficacité est renforcée par la technologie HONOR RAM Turbo, qui permet de bénéficier d’une expérience équivalente à 16 Go de RAM (8 Go physiques + 8 Go virtuels)13. Le multitâche reste fluide, même après une utilisation prolongée, et la navigation entre les applications s’effectue sans latence. Le HONOR Magic8 Lite propose 256 Go de stockage interne, offrant un espace généreux pour conserver photos, vidéos et souvenirs sur le long terme.