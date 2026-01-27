Sony PS-LX3BT et PS-LX5BT, deux platines d’entrée de gamme idéales

Les collectionneurs de vinyles débutants seront ravis des deux nouvelles platines Sony, conçues pour eux.

Les néophytes du vinyle, en quête de simplicité, trouveront leur bonheur avec ces deux nouvelles platines Sony. Grâce à leur connectivité sans fil et leur lecture entièrement automatique, écouter des vinyles est presque aussi simple qu’écouter de la musique en streaming sur Spotify. Il ne vous reste plus qu’à vous lever du canapé et à changer de disque.

La PS-LX3BT est le modèle d’entrée de gamme et remplace officiellement la PS-LX310BT de Sony, produite pendant de nombreuses années. La PS-LX5BT, quant à elle, s’adresse également aux audiophiles, sans pour autant atteindre des prix exorbitants. Ces deux platines à entraînement par courroie offrent une lecture par simple pression d’un bouton, un bras de lecture automatique en métal, un plateau en aluminium et une cellule MM. Elles prennent toutes deux en charge la lecture sans fil Bluetooth adaptatif aptX et peuvent être connectées à une chaîne hi-fi filaire grâce à leurs préamplis phono intégrés.

La PS-LX5BT dispose de sorties phono classiques, tandis que la PS-LX310BT est équipée d’un câble intégré conçu pour simplifier l’installation, même pour les néophytes en matière de RCA. On peut toutefois se demander où ranger ce câble si l’on prévoit d’utiliser uniquement le streaming Bluetooth… La PS-LX3BT, plus accessible, bénéficie d’une conception monobloc qui s’intègre facilement aux appareils modernes et est fournie avec un couvercle anti-poussière pour protéger le plateau entre deux écoutes. Il prend naturellement en charge toutes les vitesses et tailles de vinyle, avec un adaptateur 45 tours/minute rangé sur le côté de l’appareil.

De son côté, la PS-LX5BT franchit un cap avec un châssis monobloc légèrement plus sculpté, un bras de lecture en aluminium, une cellule de qualité supérieure et un tapis de lecture en caoutchouc plus épais. Le circuit interne a également été amélioré pour réduire les vibrations, et elle est équipée d’une prise casque 3,5 mm plaquée or pour une écoute filaire d’une grande clarté. La PS-LX3BT sera commercialisée au prix de 299 €, tandis que la PS-LX5BT sera proposée à 399 €.