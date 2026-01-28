Amazfit lance près de 20 nouvelles mini-applications, dont un détecteur d’anomalies biométriques

Ces mini-applications disponibles dans l’application Zepp et installables sur les montres de sport Amazfit, notamment Active Max, Balance 2 et T-Rex 3 Pro (48 mm et 44 mm), améliorent le suivi des entraînements grâce à de nouveaux indicateurs de performance.

Amazfit élargit son écosystème avec de nouvelles solutions, ajoutant près de 20 mini-applications et portant leur nombre total à plus de 400. Disponibles dans l’application Zepp dans sept catégories, telles que les entraînements, les extensions d’entraînement, la santé et le fitness, la plupart des mini-applications peuvent être téléchargées gratuitement. Parmi les nouvelles additions prêtes à être installées rapidement sur les montres Amazfit, on trouve GRun for Amazfit et Biometric Anomaly Detector.

GRun pour Amazfit améliore le suivi des données grâce à des paramètres supplémentaires, notamment une heure d’arrivée estimée (ETA) à la ligne d’arrivée qui se met à jour en temps réel pendant la course. Les athlètes peuvent afficher jusqu’à neuf mesures simultanément, tandis que le nombre total de paramètres analytiques disponibles dépasse les 50. La taille et la couleur de la police peuvent être personnalisées, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir une meilleure compréhension et un meilleur contrôle de leurs séances d’entraînement ou de leurs performances en course.



Biometric Anomaly Detector analyse les données d’entraînement et de récupération, puis crée une valeur de référence individuelle pour l’athlète, qui sert de point de repère lors de l’élaboration des plans d’entraînement et des préparatifs, par exemple pour la saison des courses printanières. Les utilisateurs peuvent également marquer les jours d’entraînement. Associée au système d’alerte précoce (Anomaly Index), l’application peut signaler une surcharge physique potentielle, telle que le risque de surentraînement ou les premiers signes d’infection

L’installation des dernières mini-applications sur les montres Amazfit, telles que Balance 2, T-Rex 3 Pro (versions 44 mm et 48 mm) et Active Max, est rapide et intuitive. Grâce à ces applications, le niveau d’entraînement et d’aide à la récupération offert par certains modèles peut être encore amélioré. La principale limitation est la mémoire intégrée : Active Max offre 4 Go, tandis que Balance 2 et T-Rex 3 Pro (les deux versions) disposent de 32 Go, ce qui permet aux utilisateurs de télécharger au moins 50 mini-applications.