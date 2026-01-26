Marshall Heddon, un hub de streaming musical pour un son multiroom

Marshall lance Heddon, un hub de streaming musical dédié, conçu pour offrir un son fluide de pièce en pièce. Pensé pour une écoute moderne mais profondément ancré dans l’héritage musical, Heddon connecte plusieurs enceintes Marshall en une seule expérience unifiée et remet le vinyle au centre de la scène.



Avec Heddon, la musique circule librement dans toute la maison. Le hub diffuse la musique via Wi-Fi et utilise Auracast pour transmettre l’audio vers plusieurs enceintes Marshall domestiques, permettant aux auditeurs de passer d’une pièce à l’autre sans interruption. En ajoutant une platine vinyle à l’installation, Heddon fait également le lien entre l’écoute analogique et numérique, apportant la chaleur et la richesse du vinyle dans un environnement connecté à plusieurs enceintes.



Heddon prend en charge les principaux services de streaming, notamment Spotify Connect, TIDAL, AirPlay et Google Cast, et diffuse la musique simultanément vers les enceintes Bluetooth Acton III, Stanmore III et Woburn III. Heddon permet également de connecter certaines enceintes Marshall des générations précédentes via une sortie RCA, prolongeant ainsi leur durée de vie tout en les ouvrant aux nouvelles technologies.

Marshall Heddon est disponible sur marshall.com au prix de 199 €.