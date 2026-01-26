Ce robot sexuel Lovense doté d’IA est-il la compagne du futur ?

Les sextoys pour adultes sont de plus en plus technologiques, mais la dernière création de Lovense repousse les limites.

L’industrie des sextoys pour adultes se tourne indéniablement vers la technologie, comme en témoignent les nombreux produits, tels que les vibromasseurs connectés, lancés récemment. La société singapourienne Lovense franchit une nouvelle étape avec le lancement d’Emily, une « poupée compagne » grandeur nature dotée d’IA. L’entreprise expérimente depuis longtemps les technologies et les jeux connectés, et avait même lancé un adaptateur Bluetooth en 2018 pour connecter ses appareils aux PC Windows. Elle avait également prévu une solution compatible avec Apple Vision Pro en 2024.

Dévoilée au CES 2026 en début de mois, la poupée Lovense AI Doll n’a pas encore de prix ni de date de sortie, mais son prix devrait se chiffrer en milliers de dollars. Une liste d’attente est disponible sur le site web, où vous pouvez préciser la taille, le teint, la coiffure, le maquillage et bien plus encore. La réservation vous coûtera initialement 200 €.

Ce robot possède son propre moteur d’IA intégré, apparemment développé en interne. Selon l’entreprise, celui-ci offre une « cognition, une conscience émotionnelle et un comportement expressif similaires à ceux des humains ». Quant à la « richesse des expressions faciales », nous avons des doutes : comme vous pouvez le constater, elle frôle l’étrange. Dans sa vidéo promotionnelle, l’entreprise affirme que ce type de poupée pourrait lutter contre la solitude et l’isolement, allant même jusqu’à suggérer qu’elle pourrait améliorer la capacité des utilisateurs à établir des liens plus forts avec le monde réel. Elle prétend également que le lien entre le propriétaire et la poupée se renforcera à mesure que le robot s’adaptera aux préférences de l’utilisateur.

Les robots sexuels ne sont pas une nouveauté, mais l’intégration de l’IA est relativement récente. Lovense a toutefois commencé à utiliser ChatGPT en 2023 pour générer des scénarios intimes personnalisés. Les conversations peuvent être consultées et il est même possible d’envoyer des messages via l’application.

La connexion à l’application Lovense est assurée par Bluetooth et Wi-Fi. L’autonomie est d’environ huit heures en veille et trois heures en utilisation. L’appareil est alimenté par trois batteries amovibles de 3 500 mAh. Comme les autres poupées, son squelette est articulé, mais sa tête est différente : elle peut prendre des expressions faciales et sa bouche est mobile. Cependant, d’après nos observations, le résultat est plutôt décevant.

Un point négatif : les utilisateurs d’objets connectés pour le plaisir ont signalé des problèmes de sécurité des données, notamment avec Lovense. Engadget rapportait en 2017 qu’un utilisateur de Reddit avait signalé que l’application de contrôle à distance Android de Lovense avait enregistré l’audio d’un moment intime sur son téléphone sans autorisation. D’autres problèmes sont apparus en 2025, tels que des fuites d’adresses e-mail et des risques de piratage de comptes.