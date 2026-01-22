CES 2026 – MOVA dévoile ses robots tondeuses à technologie LiDAR

MOVA, marque mondiale n°1 des robots tondeuses à technologie LiDAR en 2025, a dévoilé à Las Vegas deux gammes phares de produits robotiques intégrant l’intelligence artificielle, établissant un nouveau standard pour l’entretien extérieur intelligent : les robots tondeuses LiDAX Ultra Series et la ViAX Series

La gamme LiDAX Ultra Series associe un LiDAR 3D à 360° à une intelligence artificielle avancée pour gérer des jardins de taille moyenne à grande, y compris les terrains complexes. De son côté, la ViAX Series intègre la technologie de double vision Ultra Eyes AI, conçue pour les jardins plus compacts, combinant navigation intelligente, détection visuelle de haute précision et utilisation sans fil périphérique. Ensemble, ces modèles offrent des performances accrues, une grande adaptabilité à des environnements extérieurs variés et une expérience outdoor intelligente fluide et entièrement intégrée. Ils renforcent ainsi le leadership de MOVA sur le marché, son expertise technologique et son engagement en faveur d’un écosystème intelligent complet capable de répondre à de multiples usages.

Produit phare de l’année pour MOVA, la gamme LiDAX Ultra coche toutes les cases du robot de tonte idéal : une prise en main intuitive, des performances de pointe et un look futuriste. La série se décline en plusieurs modèles : le 800, le LiDAX Ultra 1000 (999 €), le 1200 (1 099 €), le 1600 (1 499 €) et enfin le 2000. Le chiffre correspond tout simplement à la surface de jardin conseillée (en m²). Si tous ces modèles reposent sur la même base technologique et profitent d’un système de cartographie intelligent, les versions destinées aux grands terrains (1 600 m² et 2 000 m²) intègrent un module 4G pour garantir une connexion sans faille. Enfin, la capacité de la batterie est adaptée à chaque modèle pour couvrir tous les types d’usages.

