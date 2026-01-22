Des écouteurs à clip très mode signés Sony

Les LinkBuds Clip de Sony misent sur le style sans pour autant négliger la qualité sonore.

Le marché naissant des écouteurs sans fil ouverts est encore balbutiant, mais un nouveau grand nom vient s’ajouter à la liste grandissante des concurrents. Sony vient de dévoiler les LinkBuds Clip, un premier modèle d’écouteurs ouverts au design à clip qui ne laissera personne indifférent.

Enfilez ces écouteurs et vous aurez l’impression de porter de minuscules créoles. Disponibles en noir, lavande, vert ou grège (gris ? beige ? À vous de choisir !), ils sont conçus pour être portés toute la journée. Leur design ouvert laisse vos conduits auditifs libres pour une perception optimale de votre environnement et vous permet de converser sans les retirer. Les embouts amovibles s’adaptent à toutes les morphologies d’oreilles et vous offrent un confort optimal. Vous pouvez également assortir les couleurs à votre style. Résistants à l’eau (IPX4), ils sont protégés de la transpiration et des éclaboussures.

Leur style discret et élégant rappelle celui des Huawei FreeClip 2, tout en étant beaucoup plus fin que les imposants écouteurs Bose Ultra Open Earbuds. SOny mise beaucoup sur la qualité sonore – un point faible des écouteurs intra-auriculaires ouverts – promettant un son « riche et équilibré » grâce à la technologie d’upscaling DSEE et à un égaliseur 10 bandes personnalisable. Une fonction « Trouver son égaliseur » permettra aux débutants de choisir le son qui leur convient le mieux sans avoir à manipuler des curseurs. Un préréglage est même spécialement conçu pour réduire les fuites sonores et préserver la confidentialité des conversations. Les microphones à conduction osseuse devraient également garantir des appels d’une grande clarté.

Parmi les autres atouts, on retrouve les commandes tactiles et le Bluetooth multipoint, mais, curieusement, l’absence de prise en charge du codec haute qualité LDAC développé par Sony. Ces écouteurs offrent une autonomie compétitive de neuf heures par charge, extensible à 37 heures grâce au boîtier de charge. Trois minutes de chargement dans le boîtier permettent de récupérer une heure d’écoute supplémentaire. Ces LinkBuds Clip sont d’ores et déjà disponibles en Europe au prix de 200 €.