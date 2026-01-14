Marantz présente l’AV 30 et l’AMP 30

Deux nouveautés qui viennent enrichir sa gamme de composants home cinéma de référence.

Tout comme l’AV 10 / AMP 10 et l’AV 20 / AMP 20, les nouveaux AV 30 et AMP 30 (4000 € pièce) sont des composants home cinéma exceptionnellement performants et extrêmement flexibles. Ils peuvent être combinés de manière transparente avec d’autres produits Marantz pour répondre à la plus grande variété possible de configurations système et d’exigences de performances.

Tous les aspects de leur qualité sonore ont été soigneusement affinés par le Marantz Sound Master afin de garantir les meilleurs résultats possibles avec tous les composants sources et dans tous les modes audio. Les deux produits sont fièrement conçus et fabriqués dans la célèbre usine Marantz, Shirakawa Audio Works, au Japon.

L’AV 30 et l’AMP 30 intègrent la dernière génération du célèbre hublot de Marantz, associé au langage de conception industrielle luxueux de la marque. Les élégantes façades des deux modèles sont dotées d’un éclairage latéral sélectionnable, avec un panneau avant rabattable sur l’AV 30 pour dissimuler toutes les fonctions moins utilisées, créant ainsi une esthétique épurée qui n’est généralement pas associée aux composants audiovisuels. Même la télécommande a été soigneusement étudiée et dispose d’un rétroéclairage pour garantir une expérience utilisateur naturelle dans les pièces sombres.

Le nouveau AV 30 utilise le dernier et le plus puissant chipset DSP double cœur SHARC d’Analog Devices, associé à des DAC 32 bits de haute qualité. Il en résulte une plate-forme numérique puissante capable de décoder et de traiter avec précision toutes les formes d’audio entrantes, du stéréo haute résolution aux dernières formes de son immersif, notamment Dolby Atmos, IMAX Enhanced, DTS:X et AURO-3D. Afin de garantir les meilleurs résultats possibles avec une large gamme d’enceintes dans divers environnements d’écoute, l’AV 30 combine cette puissante capacité de traitement avec l’optimisation avancée de la pièce Audyssey MultEQ XT32, basée sur le calibrage automatique de la taille et de la distance des enceintes, le réglage du niveau et bien plus encore, le tout rendu possible grâce à un microphone inclus.

L’AV 30 dispose également des fonctions Dirac Live, Dirac Bass Control et Dirac Active Room Treatment (ART), disponibles en option, qui permettent une expérience d’écoute entièrement optimisée avec plusieurs enceintes et jusqu’à quatre caissons de basses indépendants.

L’AMP 30, quant à lui, est à la fois puissant et suffisamment polyvalent pour s’adapter à de multiples configurations système différentes. L’AMP 30 est configuré comme un amplificateur de puissance 6 canaux mince et à faible échauffement, avec 200 watts par canal (8 ohms, 1 kHz, THD 0,05 % à deux canaux), ce qui est suffisant pour piloter facilement de multiples configurations et dispositions d’enceintes différentes. Il offre également la possibilité de reconfigurer des jumelés de canaux d’amplification de 200 W en sorties BTL (bridged-tied-load), avec un maximum de trois canaux de 400 W disponibles si le système d’enceintes choisi l’exige. Les utilisateurs peuvent également choisir de bi-amplifier jusqu’à trois enceintes. Bien entendu, des entrées XLR et RCA sont incluses.

L’AMP 30 est également le partenaire idéal pour d’autres appareils Marantz. Il peut par exemple améliorer considérablement les performances des trois enceintes avant d’un système basé sur un amplificateur AV le CINEMA 30, ou compléter un système existant basé sur un AV 10 ou un AV 20. De la même manière, les acheteurs de l’AV 30 peuvent facilement associer l’AMP 30 à l’amplificateur 16 canaux AMP 10 ou à l’amplificateur 12 canaux AMP 20, selon les besoins, pour obtenir une puissance impressionnante et une excellente intégration entre les enceintes dans les systèmes home cinéma à grande échelle.