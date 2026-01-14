CES 2026 – TCL NXTPAPER 70 Pro : un smartphone Android avec une touche en plus

TCL a dévoilé lors du dernier CES le nouveau smartphone de sa gamme NXTPAPER.

Ce nouveau smartphone NXTPAPER 4.0 permet aux utilisateurs de basculer facilement entre différents modes grâce à une touche NXTPAPER dédiée, tout en offrant une expérience visuelle confortable pour les yeux tout au long de la journée.

Cette touche dédiée permet aux utilisateurs de passer instantanément entre le mode Couleur Papier, le mode Encre Papier et le mode Max Ink, offrant ainsi une expérience visuelle proche du papier, tout en conservant la clarté d’une interface couleur classique ou d’une interface en noir et blanc. Lorsque l’on souhaite se concentrer pleinement, la touche NXTPAPER active instantanément le mode Max Ink, transformant l’écran au rendu papier en mode monochrome, idéal pour une lecture immersive et sans distraction.

Ce mode spécialisé offre une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 7 jours de lecture et 26 jours en veille. Le mode Max Ink intègre une bibliothèque étendue de livres préinstallés ainsi que des outils de lecture intelligents tels que AI Outline, AI Q&A, AI Audiobook et AI Podcast, permettant d’approfondir la compréhension des contenus. On peut également revenir sans effort à l’affichage couleur complet pour profiter de contenus vibrants en streaming ou en navigation à tout moment.

En sus d’un capteur principal de 50 MP avec OIS (stabilisation optique) et d’une une caméra frontale 32 MP, ce smartphone embarque un processeur MediaTek Dimensity 7300 avec 24 Go de RAM (8 Go + 16 Go d’extension de m.moire vive) et dispose d’une capacit é de stockage allant jusqu’à 512 Go. Sa batterie robuste de 5200 mAh avec charge rapide de 33 W offre une autonomie d’une journée.

TCL NXTPAPER 70 Pro (256 Go, accessoires inclus) 339 €

TCL NXTPAPER 70 Pro (512 Go, accessoires inclus) 389 €