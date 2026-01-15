Epson annonce le Lifestudio Grand EH-LS970

Une véritable résolution 4K de 8,3 millions de–pixel, un système audio Bose et une optimisation d’image basée sur l’IA pour un home cinéma haut de gamme.

Après le succès de la série Lifestudio Grand EH-LS670, Epson est ravi de présenter son nouveau projecteur Lifestudio Grand EH-LS970 4K ultra-courte focale. Il sera disponible à partir d’avril 2026.

Conçu pour les cinéphiles et les utilisateurs soucieux du design, le EH-LS970 remplace le modèle EH-LS800, qui a connu un grand succès. Il combine des performances d’image de nouvelle génération avec un format UST élégant qui se place à quelques centimètres seulement du mur tout en offrant une image pouvant atteindre 150 pouces.

« L’EH-LS970 place la barre plus haut en matière d’expériences cinématographiques partagées à domicile », a expliqué Kiran Sanghera, Epson Europe. « Vous bénéficiez d’un véritable niveau de détail 4K, d’une luminosité de 4 000 lumens et d’un son conçu par Bose dans un système facile à utiliser, le tout avec Google TV intégré, une configuration intelligente et un fonctionnement silencieux. »