CES 2026 – Un nouveau micro stéréo Shure pour tous les créateurs

Simple, puissant et polyvalent : le micro Shure de référence des créateurs de contenus nomades revient dans une nouvelle version modernisée et repensée pour iPhone et Android, avec un large éventail d’options de traitement audio personnalisables.

À l’occasion du CES 2026 à Las Vegas, Shure annonce le lancement de son nouveau micro stéréo MV88 USB-C. Cette solution intuitive, compacte et portable, a été spécifiquement conçue pour offrir aux créateurs de contenus mobiles – vidéastes, musiciens ou journalistes –, un son de qualité professionnelle, instantanément et dans n’importe quel contexte d’enregistrement, grâce à une prise en main simplifiée et de nombreuses options de personnalisation audio.

Équipé d’un connecteur USB-C, le dernier né de la gamme MV88 de Shure se branche directement sur smartphone ou tablette sous Android ou iOS, revisitant le classique micro stéréo à condensateur déjà très apprécié par les journalistes mobiles. Finis les réglages de niveaux et les bruits de fond. Avec le mode Auto Level, le MV88 USB-C ajuste en continu le gain en temps réel afin que le son ne soit plus jamais trop fort ou trop faible. Intégrant un réducteur de bruit en temps réel, le MV88 USB-C élimine intelligemment les bruits indésirables pour garantir un rendu sonore propre et professionnel, quel que soit l’environnement.

En proposant des fonctionnalités dignes d’un studio, dans un format pocket adapté aux workflows actuels, le nouveau microphone stéréo MV88 USB-C permet à Shure de franchir une nouvelle étape dans la construction d’un écosystème “mobile first” toujours plus diversifié au service des créateurs de contenus. Présenté pour la première fois lors du CES Unveiled à Las Vegas, le microphone stéréo MV88 USB-C est disponible dès maintenant au prix de vente conseillé de 169 euros, livré avec une bonnette en mousse, un étui de protection, guide de démarrage rapide et notice de sécurité.